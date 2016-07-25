جامعة قناة السويس تكرم القيادات المحالة للتقاعد

نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب حفل تكريم لكل من مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب السابق فاتن السيد والدكتور محمد رابع مدير الإدارة الطبية السابق وحسن عطية مدير عام إدارة النشاط الثقافى، تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، بحضور الدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمهندس محمد النساج أمين عام الجامعة إشراف طارق عجيبة المشرف على إدارة رعاية الشباب وجميع العاملين بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

وقال الدكتور طارق راشد رحمى إننا اليوم نكرم القيادات المحالة للتقاعد وذات الإنجاز الواضح داخل الإدارة العامة لرعاية الشباب، خاصة فى أسبوع شباب الجامعات العاشر التى نظمته الجامعة العام الماضى فهو عام ملىء بالإنجازات فى الأنشطة الطلابية المختلفة، ونكرم رعاية الشباب جميعها اليوم من خلال تكريم القيادات الناجحة فى الإدارة، ونقدم الشكر لفاتن السيد على كل ما قدمته للإدارة خلال العام الماضى، والشكر لحسن عطية وذلك لأنها أنشط إدارات داخل رعاية الشباب بعد إدارة النشاط الرياضى التى حققت الكثير من الإنجازات داخل الجامعة فى الفترة الماضية.

كما قدم الدكتور طارق راشد الشكر إلى الدكتور محمد رابع لما قدمه للجامعة، وذلك لما تتحمله الإدارة الطبية من أعباء خاصة فى مراحل الكشف الطبى وخدمة الطلاب خلال العام الجامعى.

وأضاف الدكتور رحمى أن اليوم يعد تقليدا ستنتهجه الجامعة لتكريم جميع الكوادر التى تعمل داخلها بكل حب ووفاء وتفانٍ.

وفى نهاية الحفل قدم الدكتور طارق راشد رحمى والمهندس محمد النساج درع الجامعة للمكرمين، وذلك لتفانيهم وإخلاصهم فى العمل ثم قامت الإدارات المختلفة داخل رعاية الشباب بتقديم الهدايا التذكارية للمكرمين، وقدمت أيضا رعاية الشباب بجامعة العريش هدايا تذكارية للمكرمين.



>- تعيين منار السيد مشرفا عاما لدار الضيافة بجامعة قناة السويس