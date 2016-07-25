الأول على قسم الأدبى بشمال سيناء: أتمنى دخول اقتصاد وعلوم سياسية

أكد الطالب خالد اشرف عبد الرازق الحاصل على المركز الأول بالقسم الأدبى، على مستوى بمحافظة شمال سيناء، بمجموع 399.5 درجة، أنه يتمنى الالتحاق بكلية اقتصاد وعلوم سياسية.

وأوضح، أنه لم يكن يذهب إلى المدرسة بصفة دورية، وكان يعتمد على الدورس الخصوصية أكثر، مشيرًا إلى أن والديه لهم دور أساسى في تهيئة الجو العام للمذاكرة وتوفير أقصى سبل الراحة.

وعن مشكلات تأجيل الامتحانات وتسريبها، ذكر أن فكرة التأجيل التي طبقتها الوزارة كانت في مصلحة الطلاب، لأنها أعطتهم وقتًا لكى يراجعوا المواد بشكل أفضل.

وعن الوضع الأمني وتأثيره، أكد أنه تأقلم مع الوضع والظروف، ولكن كان هناك توتر بين كل حين والآخر بسبب حدوث بعض التفجيرات أمام منزلنا ولكن “الحمد لله”.