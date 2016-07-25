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باحث بأمراض القمح: «الفاو» امتنعت عن تقديم نتائج «الإرجوت المسرطن» لمركز البحوث

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باحث بأمراض القمح: «الفاو» امتنعت عن تقديم نتائج «الإرجوت المسرطن» لمركز البحوث باحث بأمراض القمح: «الفاو» امتنعت عن تقديم نتائج «الإرجوت المسرطن» لمركز البحوث

وزير الزراعة الدكتور عصام فايد

كتب –  معاذ عبد الحميد 

اتهم الدكتور محمد أنيس، أستاذ أمراض القمح بمعهد بحوث أمراض النبات بمركز البحوث الزراعية، امتناع المكتب الخاص لمنظمة الفاو العالمية بالقاهرة، عن إرسال التقرير النهائي لنمو فطر «الإرجوت» بمصر، مشيرًا إلى أنَّ اللجنة المُشكلة من معهد أمراض الأقماح أكَّدت خطورة تواجد الفطر بالبلاد لسرعة نموه خلال وقتٍ محدود.

وقال أنيس في تصريحاتٍ خاصة لـ«ONA»، الاثنين، إنَّ الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة، أهمل التقارير المرسلة من معهد البحوث الزراعية، والتي تحذر من خطورة تواجد الفطر الذي سيودي بحياة الآلاف من المصريين، مؤكدًا أنَّه لم يجتمع ولو لمرة واحدة مع الباحثين بالمركز لأخذ الرأي حول ذلك الفطر.

وتابع:”فطر الإرجوت يدمر الجهاز الهضمي، وحدوث غرغرينة، وإجهاض للحوامل من البشر والحيوانات، والإصابة بالسرطان”.

وأوضح أنَّ «الإرجوت» لا زال العلماء حول العالم يبحثون عن مبيدات لمكافحة المرض، مؤكدًا أنَّ الدول المصابة بالفطر لا تزال تبحث عن مبيد لمكافحته ومنع انتشاره.

وأردف قائلاً:”أرسلت إلى الرئيس عبد الفتاح ، خطابًا لمحاسبة كافة الأشخاص المتورطين في عملية دخول فطر الإرجوت الذي سيدمر حياة المصريين”.

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أونا

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