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مسؤول تركى: الدول الخليجية تستثمر 15 مليار دولار فى بلادنا

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مسؤول تركى: الدول الخليجية تستثمر 15 مليار دولار فى بلادنا مسؤول تركى: الدول الخليجية تستثمر 15 مليار دولار فى بلادنا
قال مسؤول تركى، اليوم الإثنين، إن دول الخليج تستثمر 15 مليار دولار فى تركيا، منها نحو 6 مليارات دولار استثمارات سعودية.

وأضاف ممثل وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التركية في ومنطقة الخليج مصطفى كركصور، فى تصريح لوسائل إعلام تركية اليوم الإثنين، أن عدد السياح فى تركيا من دول الخليج يبلغ 750 ألف سائح سنويا، منهم 500 ألف سائح من السعودية.

وأكد المسؤول بالوكالة التابعة لمجلس الوزراء التركى مباشرة، أن التركية تضمن حقوق المستثمرين السعوديين والخليجيين وجميع المستثمرين في بلادها، كما تضمن حقوق المواطنين الأتراك تماماً.

وذكر أن قوانين الاستثمار لم تتغير قبل أو بعد محاولة الانقلاب الفاشلة أو حالة الطوارىء التي تم فرضها لثلاثة أشهر، وزاد: "حالة الطوارىء لم ولن تمس السائح في تركيا من قريب أو بعيد، بل تستهدف توفير حالة أكبر من الأمن له".


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