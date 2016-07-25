أخبار عاجلة

مساء dmc - كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد حادثي كنيسة طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
مساء dmc - الرئيس السيسي : أطالب مؤسسات الدولة أن تتصدى لمجابهة الإرهاب -
مساء dmc - الرئيس السيسي : أطالب الإعلام أن يتعامل بموضوعية وصدق ووعي -
السيسي: إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر -
«الثانية الإسرائيلية»: «تفجير الكنيستين» أعنف هجوم لداعش في مصر -
رئيس الأركان الأسبق: تأمين المنشآت الحيوية ودور العبادة بقوات خاصة -
لبنى عسل: «الإرهاب ليس له دين.. وندفع الثمن نيابة عن العالم» -
النائب العام ينتقل للإسكندرية لمناظرة جثامين ضحايا «تفجير المرقسية» -
فتح مستشفيات المعلمين للمصابين في هجمات اليوم -
ننشر جداول امتحانات المرحلة الإعدادية بمحافظة البحيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

المدوِّنة ديما الأسدي تعلّمك فنّ اختيار وتنسيق الألماس النادر من مجموعة داماس

Google+ Print

الإثنين 25-07-2016 16:15

ديما الأسدي شغوفة بعالم الموضة والجمال وبكلّ ما هو نادر وذي إصدارٍ محدود. تشارك أكثر من 200 ألف متابعٍ لمدوّنتها قواعد التأنّق بأبرز صيحات الأزياء والمجوهرات وكيفيّة إتقان كلّ إطلالة. أمّا اليوم، فتطلعنا على طرق تنسيق المجوهرات الفاخرة والنادرة التي تتمثّل بمجموعة داماس كلاسيكس، المصمّمة بعناية وخصوصيّة فائقة تعتمد حصراً قطع الألماس التي تعهدها فورإيفرمارك Forevermark.

تخضع كلّ قطعة ألماس من قبل فورإيفرمارك لاختبارات صارمة، حيث تحرص عمليّة الفحص والتدقيق إلى التحقّق من أنّ كلّ قطعة تتقاطع مع معايير النُّدرة والجماليّة الفريدة، كما والتعهيد المسؤول.

تتضمّن مجموعة داماس الكلاسيكيّة خواتم مرصّعة بالألماس مصمّمة بدقّة وعناية فائقتين، إلى جانب أقراط وقلادات مصاغة على أشكال ورود مرصّعة بأحجار فورإيفرمارك. وتضمّ المجموعة أيضاً تصاميم "تريلوجي" و"إتيرنيتي" مع سوار وعقد، كلّها مرصّعة بالألماس. صيغت هذه المجموعة بالكامل يدويّاً من قبل مصمّمي داماس المحترفين في مقرّ مصنعها في دبي.

تتجاوز قطع ألماس فورإيفرمارك المعايير التقليدية المعروفة بـ4 C’s ، وهي اللون والصفاء والقَطع والوزن بالقيراط، لضمان أجمل قطع ألماس في العالم. وتختبر عمليّة التقييم جودة الألماس الخام وجودة الصقل، حيث تتبع فورإيفرمارك معايير أكثر دقّةً وصرامة من تلك المعتمدة في قطاع المجوهرات فيما يتعلّق بقطع وصقل حجر الألماس.

شاهدي لِمن تحبّ أن تقدّم ديما قطع  من مجموعة داماس كلاسيكس.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو والصور.. "بيدين عاريتين".. قبطي يجمع أشلاء ضحايا تفجير "المرقسية" في الإسكندرية

بالفيديو والصور.. "بيدين عاريتين".. قبطي يجمع أشلاء ضحايا تفجير "المرقسية" في الإسكندرية

بالفيديو || نزول قوات الجيش إلى الشوارع منذ قليل وانتشارها بجميع محافظات الجمهورية وبيان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة

بالفيديو || نزول قوات الجيش إلى الشوارع منذ قليل وانتشارها بجميع محافظات الجمهورية وبيان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة

بالفيديو || ننشر التعليق المسيئ القرضاوي عقب تفجير الكنيسة الإرهابي

بالفيديو || ننشر التعليق المسيئ القرضاوي عقب تفجير الكنيسة الإرهابي

بالفيديو: قوات الجيش تبدأ انتشارها لتأمين المنشآت الحيوية في البلاد

بالفيديو: قوات الجيش تبدأ انتشارها لتأمين المنشآت الحيوية في البلاد