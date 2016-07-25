مجموعة "بيترا" من مونيكا فينادر"

لموسم صيف 2016 تضفي "مونيكا فينادر" Monica Vinader لمسة جديدة على تشكيلة الأحجار شبه الكريمة التي تجمع بين الأطراف الحادة للأحجار المسطحة والتصاميم المعاصرة.

أطلقت على المجموعة الجديدة اسم "بيترا" (Petra) أي "صخرة" في اليونانية وهي تسلط الضوء على الشكل السداسي الطبيعي للأحجار الكريمة التي استوحيت من فن العمارة وشكل الصخور. وقد تم ترصيع قطع المجموعة المصنوعة من الذهب عيار 18 قيراط بأحجار القمر(Moonstone) واللابرادوريت(Labradorite) والكوارتز(Quartz) الوردي لإطلالة جريئة بألوان زاهية تتناسب مع فصل الصيف.

تلجأ "مونيكا فينادر" Monica Vinader إلى أمهر الحرفين لترصيع قطع المجموعة الجديدة بالأحجار شبه الكريمة يدوياً لمظهر أنيق ومبتكر. وقد صنعت كل قطعة من الفضة الاسترليني مع الذهب الأصفر عيار 18 قيراط والتي ختمت بعلامة اختبار المجوهرات في المملكة المتحدة لضمان جودة كل قطعة.

تتبع مجموعة "بيترا" (Petra)خطوط التصميم ذاتها التي اشتهرت بها علامة "مونيكا فينادر" Monica Vinader ويمكن اختيارها لتناسب مختلف إطلالتك سواء أقراط بارزة كانت لمناسبة رسمية أو ارتداء العديد من الخواتم لإطلالتك اليومية.