وزير النقل الروسى: خبراؤنا يستعدون لتفقد المطارات المصرية سبتمبر المقبل

أعلن وزير النقل الروسى، مكسيم سوكولوف، أن الخبراء الروس سوف يذهبون لمصر لتفقد المطارات فى شهر سبتمبر من العام الحالى.

وأوضح الوزير، وفقا لما ذكرته وكالة "نوفستى" الروسية، أنه من المخطط أن يتوجه الخبراء فى مختلف المجالات لمصر فى شهر سبتمبر.

وكانت قد ركزت وسائل الإعلام الروسية على تصريحات نائب رئيس الاتحاد الروسى لصناعة السفر (RTS) يورى بارزيكين، حول عودة السياحة الروسية لمصر فى فصل الخريف، حيث أكدت وسائل الإعلام الروسية أن هذا يعنى عودة السياحة والرحلات الجوية لمصر القرب من شهر أكتوبر العام الحالى.

الإعلام الروسى: عودة الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة خلال أكتوبر

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