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الليلة.." على هوى مصر" مع خالد صلاح يفتح ملف أزمة ارتفاع سعر الدولار

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الليلة.." على هوى مصر" مع خالد صلاح يفتح ملف أزمة ارتفاع سعر الدولار الليلة.." على هوى مصر" مع خالد صلاح يفتح ملف أزمة ارتفاع سعر الدولار
يفتح الكاتب الصحفى والإعلامى، خالد صلاح، فى برنامجه "على هوى "،الليلة فى العاشرة والنصف مساءً على قناة النهار1، ملف أزمة ارتفاع الدولار وكيفية مواجهته للحفاظ على العملة المحلية والاقتصاد المصرى.

ويقدم البرنامج روشتة النهوض بالاقتصاد لمواجهة أزمة الدولار..الحلول والبدائل، وآليات تشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مع سامى على حسن، مؤسس المجموعة الاقتصادية لمحاربة الغلاء، والسفير جمال بيومى، أمين عام اتحاد المستثمرين العرب.

- خالد صلاح يفتح النار على قناتى "الشرق ومكملين" الإخوانيتين:ممولتان من مخابرات تركيا وعاملوها يتقاضون مرتبات خيالية..الهاربون تجار دم ومصابون بالجنون..وعن أحداث المنيا: ليست فتنة ويجب مواجهتها بالقانون
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مصر 365

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