الليلة.." على هوى مصر" مع خالد صلاح يفتح ملف أزمة ارتفاع سعر الدولار

يفتح الكاتب الصحفى والإعلامى، خالد صلاح، فى برنامجه "على هوى مصر "،الليلة فى العاشرة والنصف مساءً على قناة النهار1، ملف أزمة ارتفاع أسعار الدولار وكيفية مواجهته للحفاظ على العملة المحلية والاقتصاد المصرى.

ويقدم البرنامج روشتة النهوض بالاقتصاد لمواجهة أزمة الدولار..الحلول والبدائل، وآليات تشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مع سامى على حسن، مؤسس المجموعة الاقتصادية لمحاربة الغلاء، والسفير جمال بيومى، أمين عام اتحاد المستثمرين العرب.

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