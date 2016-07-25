بالصور.. متهم بقتل صديقه ودفنه فى شقته بالخصوص يمثل الجريمة أمام النيابة

قام المتهم بقتل صديقه ودفن جثته في صالة شقته بسبب الخلاف على شراء كمية من المخدرات، بتمثيل كيفية ارتكابه الجريمة أمام محمد الكاشف وكيل أول نيابة قسم شرطة الخصوص.

وقال المتهم إنه قتله طمعا فى مبلغ 4750 جنيها كانوا مع صديقه المجنى عليه، أحضرهم له ليشترى له كمية من الحشيش المخدر، فاستدرجه لشقته ونفذ الجريمة.

واعترف المتهم ويدعى " خالد .ج" – 35 سنة – "حداد" أثناء المعاينة التصويرية وتمثيل الجريمة أمام النيابة العامة، بأنه فوجئ بصديقه المجنى عليه يطلب منه قبل الواقعة بيومين أن يشترى له كرتونة حشيش بمبلغ 16 ألف جنيه، ووعده بأن يحضر له مبلغ 4750 جنيها كعربون، ولكنه بسبب تضييق الأجهزة الأمنية على تجار المخدرات بالقليوبية، لم يقم بشراء الحشيش، وقام باستدراج صديقه إلى شقته فى مدينة الخصوص وطعنه عدة طعنات بالسكين، وبعدها قام بتكبيله، وأعد حفرة فى صالة الشقة ودفنه بها حتى يفلت من الجريمة واستولى منه على المبلغ ومتعلقاته الشخصية.

كان اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من العميد عمرو إدريس مأمور قسم الخصوص بالواقعة، ودلت تحريات المقدم محمد سعيد عرفان رئيس مباحث الخصوص، على أنه تلقى بلاغا من "عصام.م.ع" 36 سنة سائق، بقيام "خالد.ج.م" 35 سنة حداد، والسابق اتهامه فى قضيتين، الأولى رقم 34844 جنح قسم أول مدينة نصر لسنة 2004 (نصب)، والثانية رقم 3595 جنح قسم المطرية لسنة 2004 (خيانة أمانة)، باستدراج شقيقه "عمرو.م.ع" 27 سنة عامل لشقته بحجة شراء بعض مستلزمات حفل عرس شقيقه، وقام بقتله ودفنه بصالة الشقة واستولى على مبلغ 4750 جنيها وهاتف محمول كان بحوزته.

وبالانتقال لشقة المتهم تبين وجود جثة المجنى عليه مدفونة بالجزء السفلى بصالة الشقة فى الطابق الأرضى، ومكبل القدمين واليدين والرقبة من الخلف، تم استخراج الجثة وبمناظرتها تبين وجود عدة إصابات بها، عبارة عن جروح طعنية نافذة بالصدر والرقبة من الخلف ومنتصف الظهر، وجرح قطعى بالرأس من الخلف وآخر بالأذن اليمنى، تم نقل الجثة لمستشفى الصحة النفسية بالخانكة، وتمكن النقيب محمد الجمل معاون مباحث القسم من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة وأرشد عن السلاح المستخدم (سكين) والمبلغ المالى 4750 جنيها والتليفون.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 3489 إدارى قسم الخصوص لسنة 2016، وبعرضه على النيابة العامة أمر محمد الكاشف وكيل أول النيابة بحبس المتهم أربعة أيام، والتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة، بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية، وجدد قاضى المعارضات حبسه 15 يوما تمهيدا لإحالته للمحاكمة.



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المتهم بقتل صديقه ودفنه بشقته بالخصوص



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الجثة المجني عليه داخل حفرة بالشقة



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الحفرة بعد اكتشاف الجثة بداخلها



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النيابة تعاين موقع ارتكاب الجريمة

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