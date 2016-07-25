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إخلاء سبيل نجل الفنان عماد رشاد بكفالة لتعديه على ضابط والتحرش بزوجته

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إخلاء سبيل نجل الفنان عماد رشاد بكفالة لتعديه على ضابط والتحرش بزوجته إخلاء سبيل نجل الفنان عماد رشاد بكفالة لتعديه على ضابط والتحرش بزوجته
أخلت نيابة الغردقة الجزئية برئاسة المستشار مصطفى الشافعى، مدير النيابة، وتحت إشراف المستشار إسلام رمضان المحام العام الأول لنيابات البحر الأحمر، سبيل نجل الفنان عماد رشاد، بعد اتهام ضابط طيار له بالتعدى عليه بالضرب، والتحرش بزوجته بأحد فنادق الجونة.

كان العميد شريف كرم رئيس مباحث السياحة بالبحر الأحمر، قد تلقى إخطارا من الرائد باسم المنسى، رئيس مباحث السياحة بالجونة، يفيد بقيام نجل الفنان عماد رشاد المدعو "تامر عماد رشاد" بالتحرش بالقول بزوجة ضابط طيار، والتعدى على الضابط وفرد أمن الجونة وإحداث تلفيات بسيارة أمن الجونة وهو فى حالة سكر.

على الفور، تم إلقاء القبض على المتهم وتحرير محضر بالواقعة وتقديمه للنيابة العامة التى أمرت بخلاء سبيله بكفالة مالية 1000 جنيه.

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