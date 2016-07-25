6 طرق لحرق السعرات الحرارية الزائدة خلال يومك بالعمل

حرق السعرات الحرارية من أهم الخطوات التى يحاول الجميع القيام بها يوميا للتخلص من الدهون المتراكمة والمكونة للسمنة فى الجسم.

ويكمن صعوبة التخلص من السعرات الحرارية الزائدة بالجسم لأصحاب الأعمال المكتبية حيث أنهم يقضون غالبية وقتهم فى العمل داخل غرفة صغيرة وعلى مكتب وهو ما لا يجعلهم يعرفون كيف يتخلصوا من السعرات الحرارية الزائد.

ويقدم الموقع الأمريكى "لايف هيك" 6 خطوات سهلة تساعدك على التخلص من السعرات الحرارية فى الجسم بسهولة أثناء تواجدك بالمكتب،

وهى..

1. التعرق الزائدة: ويأتى ذلك من خلال استهلاك مخزون الدهون المتراكم فى الجسم عن طريق التمثيل الغذائى، يمكن أن تخصص جانب من وقت الراحة الخاصة بك للقيام بحركات بسيطة مثل القفز أو الجلوس قرفصاء والقيام فى خط مستقيم عدة مرات.

2. استخدام التكييف: وذلك عن طريق تحديد درجة حرارة باردة فى الغرفة التى تجلس فيها وهو ما يساعد الجسم على حرق السعرات الكامنة بداخله لبقاء الجسم فى درجة حرارة دافئة.

3. الجلوس على الأرض: عند العودة للمنزل عليك الجلوس على الأرض أثناء مشاهدة التليفزيون حتى تقوم ببذل المزيد من الجهد عند القيام مرة أخرى لقضاء احتياجاته وهو ما يساعدك فى نفس الوقت على حرق السعرات الحرارية.

4. ضبط الهاتف على برنامج حركى: عن طريق ضبط الهاتف على منبه كل 30 دقيقة ليذكرك بأهمية القيام من مكانك والتحرك لحرق السعرات الحرارية.

5. إضافة 5 دقائق على وقت راحتك: خلال وقت الراحة المحدد لك فى العمل يمكن أن تضيف عليه 5 دقائق أو تأخذ منه 5 دقائق للركض لزيادة حرق السعرات الحرارية.

6. رفع الأثقال: والمقصود هنا هو "الدمبلز" يمكن شرائه من محلات الأدوات الرياضية والقيام بالتمارين الخاصة به التى تساعد على حرق الدهون.

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