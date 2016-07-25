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نشوى مصطفى تصف أولى الثانوية نجلة الإخواني إبراهيم عراقي بـ«إرهابية جديدة»

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نشوى مصطفى تصف أولى الثانوية نجلة الإخواني إبراهيم عراقي بـ«إرهابية جديدة» نشوى مصطفى تصف أولى الثانوية نجلة الإخواني إبراهيم عراقي بـ«إرهابية جديدة»

 “الله ينتقم من كل اخوانى كاره لوطنه”.. بتلك الكلمات ردت الفنانة نشوى مصطفى على رفض ابنة القيادي الإخواني إبراهيم العراقي الحاصلة على الترتيب الأول الثانوية العامة شعبة علمي علوم، لتكريم الرئيس السيسى لها ووصفتها بمشروع “إرهابية جديدة”.

“نشوى” كتبت عبر حسابها بموقع فبيس بوك “بعتذر عن البوست اللى دافعت فيه عن الاخوانية ابنة الصهيونى الاخوانى اللي طلعت الاولى على الجمهورية وقلت ان الوزير غلطان انه ماكرمهاش زى الباقيين — بنت القتلة بشتم رئيس الدولة اللي كان بمنتهى البساطة ممكن لو فيه اضهاد ماكنتش نجحت اساساً “

وأضافت” الله ينتقم من كل اخوانى كاره لوطنه — مل اخوانى كان سبب فى قتل شهيد من عيالنا فى الشرطة والجيش والشعب كمان — ياابنة القتلة قاتلك الله وحسبنا الله ونعم الوكيل فيكى حسبنا الله ونعم الوكيل فى كل حقير او حقيرة بتكره وبتكره البطل اللي نجانا منكم افضحوا     مشروع ارهابية جديدة وشيروا يامصريين– انا حذفت البوست السابق وبعتذر”.

وحصلت الطالبة أميرة إبراهيم عراقي، بمدرسة الهدى والنور الخاصة الثانوية بغرب المنصورة، على مركز الأول مكرر بالثانوية العامة شعبة “علمي علوم”.

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