التشيك تنهى تدريب طيارين عسكريين عراقيين

أعلنت وزارة الدفاع التشيكية، أنها أنهت اليوم الاثنين، تدريبا استمر 12 شهرا لواحد وثلاثين طيارا عسكريا عراقيا على قيادة المروحيات يندرج فى إطار التصدى لتنظيم داعش.

وأوضح وزير الدفاع التشيكى مارتن ستروبنيكى، فى تصريحات صحافية بباردوبيسى (100 كلم شرق براغ) أن "هذا التدريب يندرج ضمن العمل المشترك للتحالف الدولى ضد داعش".

وأضاف "أن استراتيجيتنا تقوم على مساعدة الجيش العراقى على مستوى التدريب والتزود بالعتاد".

وتدرب الطيارون العراقيون المشاركون أولا على قيادة المروحية الأمريكية الخفيفة "شويزر" ثم على قيادة وسائل نقل روسية من نوع ميغ-2 وميغ-17.

وأوضح رومان بلاتيكا مدير شركة لوم العامة التى تدير مركز التدريب الجوى فى باردوبيسى أنه "تم وضع خطة التدريب وفق حاجات الجيش العراقى وطلباته".

وتجرى مفاوضات بشان مجيء مجموعة آخرى من الطيارين العراقيين فى الأشهر المقبلة إلى المركز ذاته لتلقى التدريب نفسه.

من جهة آخرى، سيزور فريق من المدربين التشيكيين قريبا قاعدة بلد الجوية (60 كلم شمال بغداد) لتدريب طيارين عراقيين على استخدام طائرات مقاتلة من نوع الـ 159 وذلك حتى نهاية 2017، بحسب الوزير التشيكي.

وكانت الحكومة التشيكية صادقت العام الماضى على بيع العراق 12 طائرة من هذا النوع بهدف مساعدة بغداد على التصدى للمتطرفين.

وهذه الطائرة المتخصصة أساسا فى تقديم دعم للعمليات البرية، يمكن تجهيزها بصواريخ جو-جو وجو-أرض.

و80 بالمئة من مكونات هذه الطائرة مصدرها من خارج تشيكيا وخصوصا من الولايات المتحدة الأمريكية.