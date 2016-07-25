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عادل الجبير بالقمة العربية: تدخل إيران فى الشئون العربية يناقض مبادئ حسن الجوار

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عادل الجبير بالقمة العربية: تدخل إيران فى الشئون العربية يناقض مبادئ حسن الجوار عادل الجبير بالقمة العربية: تدخل إيران فى الشئون العربية يناقض مبادئ حسن الجوار
قال وزير الخارجية السعودى عادل الجبير، إن التطرف والطائفية والإرهاب تحديات تواجه العالم العربى، منتقدًا التدخلات الإيرانية فى المنطقة قائلاً: "تدخلات إيران فى الشئون الداخلية للدول العربية تناقض مبادئ حسن الجوار وتؤدى إلى زعزعة الأمن فى المنطقة".

وأضاف وزير الخارجية السعودى خلال إلقائه كلمة بلاده فى القمة العربية الـ27 والمنعقدة فى العاصمة الموريتانية نواكشوط، أن القضية الفلسطينية كانت ولا تزال القضية العربية الأولى، مشددًا على أن تعنت إسرائيل هو السبب فى عدم التوصل إلى تحقيق سلام شامل.

وحول الأزمة السورية قال الجبير إن سلوك النظام السورى واستمراره فى القتل يعرقل حل الأزمة.. ومن المستحيل أن يكون له أى دور فى مستقبل.


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