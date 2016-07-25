أخبار عاجلة

مساء dmc - كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد حادثي كنيسة طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
مساء dmc - الرئيس السيسي : أطالب مؤسسات الدولة أن تتصدى لمجابهة الإرهاب -
مساء dmc - الرئيس السيسي : أطالب الإعلام أن يتعامل بموضوعية وصدق ووعي -
السيسي: إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر -
«الثانية الإسرائيلية»: «تفجير الكنيستين» أعنف هجوم لداعش في مصر -
رئيس الأركان الأسبق: تأمين المنشآت الحيوية ودور العبادة بقوات خاصة -
لبنى عسل: «الإرهاب ليس له دين.. وندفع الثمن نيابة عن العالم» -
النائب العام ينتقل للإسكندرية لمناظرة جثامين ضحايا «تفجير المرقسية» -
فتح مستشفيات المعلمين للمصابين في هجمات اليوم -
ننشر جداول امتحانات المرحلة الإعدادية بمحافظة البحيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

غدا.. دى ميستورا يلتقى ممثلين من أمريكا وروسيا لبحث الأزمة السورية

Google+ Print
غدا.. دى ميستورا يلتقى ممثلين من أمريكا وروسيا لبحث الأزمة السورية غدا.. دى ميستورا يلتقى ممثلين من أمريكا وروسيا لبحث الأزمة السورية
يعقد المبعوث الأممى الخاص لسوريا ستافان دى ميستورا، غدا الثلاثاء، اجتماعا مهما فى جنيف مع ممثلين رفيعى المستوى من الولايات المتحدة وروسيا لبحث الأزمة السورية وإطلاق جولة مفاوضات جديدة.

وأوضح المبعوث أن الممثلين هما مايكل راتنى المبعوث الخاص الأمريكى المعنى بالملف السورى وجينادى جاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي، حيث يعتبر الاجتماع هو الأهم فى المرحلة الحالية فى إطار سعى دى ميستورا لعقد جولة مفاوضات جديدة فى جنيف بين الأطراف السورية من أجل التوصل إلى صيغة لعملية انتقال سياسى فى سوريا.

وكان دى ميستورا قد أعلن قبل أيام سعيه لعقد جولة مفاوضات جديدة فى أغسطس المقبل، وذلك إن توفرت الأرضية الصلبة التى تسمح بأن تثمر المفاوضات عن صيغة الانتقال السياسى وتحرك حقيقى لعملية سياسية لحل الأزمة فى سوريا.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365