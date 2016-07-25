غدا.. دى ميستورا يلتقى ممثلين من أمريكا وروسيا لبحث الأزمة السورية

يعقد المبعوث الأممى الخاص لسوريا ستافان دى ميستورا، غدا الثلاثاء، اجتماعا مهما فى جنيف مع ممثلين رفيعى المستوى من الولايات المتحدة وروسيا لبحث الأزمة السورية وإطلاق جولة مفاوضات جديدة.

وأوضح المبعوث أن الممثلين هما مايكل راتنى المبعوث الخاص الأمريكى المعنى بالملف السورى وجينادى جاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي، حيث يعتبر الاجتماع هو الأهم فى المرحلة الحالية فى إطار سعى دى ميستورا لعقد جولة مفاوضات جديدة فى جنيف بين الأطراف السورية من أجل التوصل إلى صيغة لعملية انتقال سياسى فى سوريا.

وكان دى ميستورا قد أعلن قبل أيام سعيه لعقد جولة مفاوضات جديدة فى أغسطس المقبل، وذلك إن توفرت الأرضية الصلبة التى تسمح بأن تثمر المفاوضات عن صيغة الانتقال السياسى وتحرك حقيقى لعملية سياسية لحل الأزمة فى سوريا.

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