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استشهاد 5 من حرس الحدود السعودى خلال تصديهم لمحاولة اختراق للحدود

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استشهاد 5 من حرس الحدود السعودى خلال تصديهم لمحاولة اختراق للحدود استشهاد 5 من حرس الحدود السعودى خلال تصديهم لمحاولة اختراق للحدود
صرح المتحدث الأمنى لوزارة الداخلية ، بأنه عند الساعة السادسة من صباح اليوم الاثنين رصد رجال حرس الحدود برقابة الثار الحدودية محاولة مجموعات مسلحة من العناصر المعادية اختراق حدود المملكة العربية السعودية من عدة محاور بقطاع خباش بمنطقة نجران حيث تم على الفور التصدى لهم وتبادل إطلاق النار معهم وإحباط محاولاتهم بمساندة من القوات البرية .

وبحسب وكالة "واس"، قد نتج عن المواجهات المسلحة التى استمرت أكثر من ثمان ساعات استشهاد خمسة من رجال حرس الحدود وهم: الجندى أول سليمان بن سعيد بن سليمان المعيدي، والجندى أول موسى بن زين بن محمد المرحبى ، والجندى أول عبد الله بن محمد بن حسن شراحيلى ، والجندى أول مرزوق بن سعيد بن على لسلوم ، والجندى أول جابر بن على بن حسين العلوى .

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مصر 365

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