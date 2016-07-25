أخبار عاجلة

مساء dmc - كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد حادثي كنيسة طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
مساء dmc - الرئيس السيسي : أطالب مؤسسات الدولة أن تتصدى لمجابهة الإرهاب -
مساء dmc - الرئيس السيسي : أطالب الإعلام أن يتعامل بموضوعية وصدق ووعي -
السيسي: إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر -
«الثانية الإسرائيلية»: «تفجير الكنيستين» أعنف هجوم لداعش في مصر -
رئيس الأركان الأسبق: تأمين المنشآت الحيوية ودور العبادة بقوات خاصة -
لبنى عسل: «الإرهاب ليس له دين.. وندفع الثمن نيابة عن العالم» -
النائب العام ينتقل للإسكندرية لمناظرة جثامين ضحايا «تفجير المرقسية» -
فتح مستشفيات المعلمين للمصابين في هجمات اليوم -
ننشر جداول امتحانات المرحلة الإعدادية بمحافظة البحيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

تعرف على كنوز الفلفل الأحمر وقدراته فى الحماية من السرطان

Google+ Print
تعرف على كنوز الفلفل الأحمر وقدراته فى الحماية من السرطان تعرف على كنوز الفلفل الأحمر وقدراته فى الحماية من السرطان
هناك عدة أنواع من الفلفل ذات الألوان الزاهية وباختلاف اللون مثل الأخضر والأصفر والأحمر والبرتقالى والبنى والأرجوانى والأسود، وعلى اختلاف كل لون تكمن الفوائد التى يكتسبها الجسم منه.

ويقدم الدكتور "مجدى بدران" عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة استشارى الأطفال وزميل معهد الطفولة جامعة عين شمس، فوائد الفلفل الألوان، قائلا: "جميع ألوان الفلفل مفيدة لا نستطيع أن نعتمد فى نوع دون الآخر، حيث يعتبر الفلفل أغنى من البرتقال والليمون من ناحية فيتامين سى بالإضافة إلى أنها مصدر ممتاز لفيتامين ب6، ويعد من أغنى الخضروات بالمغذيات النباتية حيث تحتوى على 30 مركبا يساعد على رفع المناعة والوقاية من السرطانات مثل "ألفا كاروتين، بيتا كاروتين، اللايكوبين، وغيرها".

وتابع: "كل أنواع الفلفل قليل والكولسترول وقليل الصوديوم لذا فهو مثالى لمرضى القلب وارتفاع ضغط الدم يحتوى على 93% ماء، 4.6% مواد نشوية، 20% سعرات حرارية".

وأضاف الدكتور "مجدى": "الفلفل الأحمر غنى أكثر من الفلفل الأخضر والبرتقالى والأصفر حيث يحتوى على مغذيات الكاروتينويدات أكثر من الفلفل الأخضر فهو غنى بالـ"بيتا كاروتين" الذى يعمل كمادة مضاد قوى للأكسدة فتحمى من الملوثات الخارجية والجزئيات الضارة التى تتكون داخل الجسم، تحافظ على سلامة وحيوية الأنسجة، مضاد للحساسية ويمنع افراز الهيستامين، مانع للسرطانات فهو يمنع نشأة الخلايا السرطانية وتكاثرها ويقتلها بكفاءة وله القدرة على وقف وظيفة الخلايا السرطانية، وبالأبحاث اكتشف العلماء أن الفلفل الأحمر يقلل من سرطان الرئة بنسبة 50%.

وأشار الدكتور "مجدى" إلى أن الفلفل الأحمر يحتوى على فيتامين C مرة ونصف أكثر من الفلفل الأخضر وهو ما يجعله يعزز امتصاص الحديد، يساعد على تكوين العظام، يساعد فى تكوين الأوعية الدموية وتوسيعها، يمنح الجسم حيوية ونضارة لأنه يساعد الجسم على امتصاص الحديد الموجود فى الغذاء، يحمى من السرطانات، يساعد على التئام الجروح، يرفع المناعة، يحمى من أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، ينظم الكولسترول فى الدم، يحافظ على جمال العين، يحمى من الإصابة بالمياه البيضاء على العين، ويحمى من مضاعفات مرض السكر، وغيرها من الفوائد الكثيرة لفيتامين C بالإضافة إلى احتواء الفلفل الأحمر على فيتامين أ.


>ديلى ميل: السكر والمكرونة أطعمة سحرية للتخلص من حرقة الفلفل الحار بالفم

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم