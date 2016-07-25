تعرف على كنوز الفلفل الأحمر وقدراته فى الحماية من السرطان

هناك عدة أنواع من الفلفل ذات الألوان الزاهية وباختلاف اللون مثل الأخضر والأصفر والأحمر والبرتقالى والبنى والأرجوانى والأسود، وعلى اختلاف كل لون تكمن الفوائد التى يكتسبها الجسم منه.

ويقدم الدكتور "مجدى بدران" عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة استشارى الأطفال وزميل معهد الطفولة جامعة عين شمس، فوائد الفلفل الألوان، قائلا: "جميع ألوان الفلفل مفيدة لا نستطيع أن نعتمد فى نوع دون الآخر، حيث يعتبر الفلفل أغنى من البرتقال والليمون من ناحية فيتامين سى بالإضافة إلى أنها مصدر ممتاز لفيتامين ب6، ويعد من أغنى الخضروات بالمغذيات النباتية حيث تحتوى على 30 مركبا يساعد على رفع المناعة والوقاية من السرطانات مثل "ألفا كاروتين، بيتا كاروتين، اللايكوبين، وغيرها".

وتابع: "كل أنواع الفلفل قليل الدهون والكولسترول وقليل الصوديوم لذا فهو مثالى لمرضى القلب وارتفاع ضغط الدم يحتوى على 93% ماء، 4.6% مواد نشوية، 20% سعرات حرارية".

وأضاف الدكتور "مجدى": "الفلفل الأحمر غنى أكثر من الفلفل الأخضر والبرتقالى والأصفر حيث يحتوى على مغذيات الكاروتينويدات أكثر من الفلفل الأخضر فهو غنى بالـ"بيتا كاروتين" الذى يعمل كمادة مضاد قوى للأكسدة فتحمى من الملوثات الخارجية والجزئيات الضارة التى تتكون داخل الجسم، تحافظ على سلامة وحيوية الأنسجة، مضاد للحساسية ويمنع افراز الهيستامين، مانع للسرطانات فهو يمنع نشأة الخلايا السرطانية وتكاثرها ويقتلها بكفاءة وله القدرة على وقف وظيفة الخلايا السرطانية، وبالأبحاث اكتشف العلماء أن الفلفل الأحمر يقلل من سرطان الرئة بنسبة 50%.

وأشار الدكتور "مجدى" إلى أن الفلفل الأحمر يحتوى على فيتامين C مرة ونصف أكثر من الفلفل الأخضر وهو ما يجعله يعزز امتصاص الحديد، يساعد على تكوين العظام، يساعد فى تكوين الأوعية الدموية وتوسيعها، يمنح الجسم حيوية ونضارة لأنه يساعد الجسم على امتصاص الحديد الموجود فى الغذاء، يحمى من السرطانات، يساعد على التئام الجروح، يرفع المناعة، يحمى من أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، ينظم الكولسترول فى الدم، يحافظ على جمال العين، يحمى من الإصابة بالمياه البيضاء على العين، ويحمى من مضاعفات مرض السكر، وغيرها من الفوائد الكثيرة لفيتامين C بالإضافة إلى احتواء الفلفل الأحمر على فيتامين أ.