تدريب العاملين بزراعة الشرقية على التعامل مع "الحيازة الإلكترونية"

عقد مديرية الزارعة بالشرقية، اليوم الاثنين، دورات تدريبية فى تسجيل الحيازة الإلكترونية، لرؤساء أقسام الوثائق والمعلومات ومسئولى البيانات بقسم الحيازة الزارعية بالإدارات والمكاتب الزارعية على مستوى المحافظة، تهميدًا للاستعداد لتطبيق مشروع "بطاقة المزارع".

وأوضحت المديرية، أنه تم افتتاح الدورة التدريبية الأولى لإدارات "الزقازيق، مشتول السوق، ههيا، كفر صقر، فاقوس"، والمستمرة حتى 28 يوليو الجارى كمرحلة أولى، وتباعًا تطبيق البرنامج لباقى المراكز حتى 18 أغسطس المقبل، بهدف تنمية مهارات العاملين بالإدارات والمكاتب الزراعية على استخدامات الحاسب الآلى، لتأهيلهم على كيفية التعامل مع البرامج المعدة من قبل لتطبيق منظومة البطاقة المطورة للتأكيد على قاعدة البيانات السليمة لسهولة اتخاذ القرار.

بالصور.. محافظ الشرقية يفتتح توسعيات محطة "حجير" لخدمة أهالى الحسينية ‎

>

>