محافظ البحيرة: استمرار أعمال النظافة والتشجير رغم انتهاء حملة حلوة يا بلدى

أكد الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة أنه بالرغم من انتهاء أسبوع النظافة بمدن ومراكز المحافظة إلا أن العمل مازال يجرى على قدم وساق حتى تظهر محافظة البحيرة فى ثوب جديد ومظهر جمالى وحضارى يليق بتاريخها العريق.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية بمركز ومدينة بدر لمتابعة أعمال النظافة والتشجير، حيث قام بتفقد مدرسة أمير المؤمنين الابتدائية بالمدينة، حيث تم الانتهاء من أعمال التطوير والتجميل وطلاء الأسوار وعمال النجيل الطبيعى بفناء المدرسة وكذا زراعة نباتات الزينة حول أسوار المدرسة ثم توجه سيادته لتفقد ميدان الساعة بوسط المدينة، حيث تم دهان الرصيف والبلدورات وتركيب أعمدة إنارة ديكورية مزودة بالاضاءة الموفرة للطاقة.

كما تفقد المحافظ أعمال التطوير داخل وخارج مدرسة بدر الإعدادية بنات، وكذا أعمال تطوير مركز شباب المدينة.

ثم توجه سيادته لقرية عمر مكرم وتفقد أعمال التطوير التى تم تنفيذها بمدرسة الرواد الإعدادية المشتركة بالقرية، حيث تم تجديد المبنى القديم بالمدرسة، بالإضافة لأعمال التشجير وطلاء الأسوار من الداخل والخارج، وتفقد المبنى الإدارى وملعب الكرة الخماسى والملعب القانونى بمركز شباب منشأة عامر بقرية أم صابر.

هذا وقد أشاد المحافظ بجهود أعمال النظافة والتطوير بمدينة بدر وقراها، واستمرار العمل بمبادرة أسبوع النظافة تحت شعار (حلوة يا بلدى... بينا كلنا) ببعض مراكز المحافظة لحين اكتمال أعمال النظافة والتشجير بها وظهورها بالشكل والمظهر الجمالى، مضيفا أن النظافة سلوك حضارى لا يرتبط بتوقيتات محددة داعيا كل الجهات لاستمرار المشاركة فى أعمال النظافة لتأكيد الوعى المجتمعى والبيئى والانتماء لدى جميع أبناء المحافظة.

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