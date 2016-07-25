التحفظ على سيارة محملة بربع طن أسماك فاسدة بكمين فى أسوان

تمكنت قوة أمنية من رجال المباحث بمديرية أمن أسوان، اليوم الاثنين، من ضبط سيارة ربع نقل أثناء مرورها بأحد الأكمنة على الطريق السريع مصر أسوان بدائرة مركز دراو محملة بنحو ربع طن أسماك فاسدة.إعلان - Ads إعلان - Ads
وبالتفتيش بالتنسيق مع لجنة تضم مندوبين عن قطاعات الصحة والتموين والطب البيطرى والمحليات ومسئولى البيئة تبين أن الأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وأنه تم اصطيادها من أحواض الصرف الصحى بناحية بلانة شرق محافظة أسوان، تم التحفظ على السيارة وشحنة الأسماك الفاسدة المضبوطة.
وتم اتخاذ إجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة تمهيدا لإعدام المضبوطات بناء على تقرير الطب البيطرى، وتحرر المحضر الشرطى اللازم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، وأحيل المحضر للنيابة العامة للتصرف.