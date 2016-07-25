أخبار عاجلة

مساء dmc - كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد حادثي كنيسة طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
مساء dmc - الرئيس السيسي : أطالب مؤسسات الدولة أن تتصدى لمجابهة الإرهاب -
مساء dmc - الرئيس السيسي : أطالب الإعلام أن يتعامل بموضوعية وصدق ووعي -
السيسي: إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر -
«الثانية الإسرائيلية»: «تفجير الكنيستين» أعنف هجوم لداعش في مصر -
رئيس الأركان الأسبق: تأمين المنشآت الحيوية ودور العبادة بقوات خاصة -
لبنى عسل: «الإرهاب ليس له دين.. وندفع الثمن نيابة عن العالم» -
النائب العام ينتقل للإسكندرية لمناظرة جثامين ضحايا «تفجير المرقسية» -
فتح مستشفيات المعلمين للمصابين في هجمات اليوم -
ننشر جداول امتحانات المرحلة الإعدادية بمحافظة البحيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

التحفظ على سيارة محملة بربع طن أسماك فاسدة بكمين فى أسوان

Google+ Print
التحفظ على سيارة محملة بربع طن أسماك فاسدة بكمين فى أسوان التحفظ على سيارة محملة بربع طن أسماك فاسدة بكمين فى أسوان
تمكنت قوة أمنية من رجال المباحث بمديرية أمن أسوان، اليوم الاثنين، من ضبط سيارة ربع نقل أثناء مرورها بأحد الأكمنة على الطريق السريع أسوان بدائرة مركز دراو محملة بنحو ربع طن أسماك فاسدة.

وبالتفتيش بالتنسيق مع لجنة تضم مندوبين عن قطاعات الصحة والتموين والطب البيطرى والمحليات ومسئولى البيئة تبين أن الأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وأنه تم اصطيادها من أحواض الصرف الصحى بناحية بلانة شرق محافظة أسوان، تم التحفظ على السيارة وشحنة الأسماك الفاسدة المضبوطة.

وتم اتخاذ إجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة تمهيدا لإعدام المضبوطات بناء على تقرير الطب البيطرى، وتحرر المحضر الشرطى اللازم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، وأحيل المحضر للنيابة العامة للتصرف.

-مصرع وإصابة 6 أشخاص انقلب عليهم "لودر" فى أسوان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«الثانية الإسرائيلية»: «تفجير الكنيستين» أعنف هجوم لداعش في مصر

«الثانية الإسرائيلية»: «تفجير الكنيستين» أعنف هجوم لداعش في مصر

مساء dmc - الرئيس السيسي : أطالب المصريين بالثبات والصمود وما يحدث ما هو إلا محاولة لتحطيم المصريين

مساء dmc - الرئيس السيسي : أطالب المصريين بالثبات والصمود وما يحدث ما هو إلا محاولة لتحطيم المصريين

مساء dmc - الرئيس السيسي : أتوجه بالعزاء لكل المصريين

مساء dmc - الرئيس السيسي : أتوجه بالعزاء لكل المصريين

ستاد مصر: تصريحات وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة حول الاعتداءات مع نادي المقاولون العرب

ستاد مصر: تصريحات وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة حول الاعتداءات مع نادي المقاولون العرب