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محمد حلمي: نلعب على الفوز فقط أمام صن داونز.. الزمالك بمن حضر

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محمد حلمي: نلعب على الفوز فقط أمام صن داونز.. الزمالك بمن حضر محمد حلمي: نلعب على الفوز فقط أمام صن داونز.. الزمالك بمن حضر

"سنلعب على الفوز فقط أمام صن داونز".. هكذا بدأ محمد حلمي المدير الفني لنادي الزمالك حديثه عن مواجهة الفريق الجنوب إفريقي.

ويواجه الزمالك نظيره صن داونز الجنوب إفريقي يوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وصرح حلمي للصحفيين "مواجهة الزمالك ضد صن داونز ستكون صعبة نظرا لأهميتها لنا ولهم".

و أضاف "الزمالك سيلعب للفوز فقط، لن نظهر في نفس الحالة التي ظهرنا عليها في القاهرة".

وتابع "أثق في لاعبي الزمالك الموجودين وقدرتهم على التعويض على الرغم من الغيابات المؤثرة مثل محمد كوفي لكن الزمالك بمن حضر".

وأتم "توجد فرصة قوية للاعبين المنضمين حديثا للقائمة الإفريقية ضد صن داونز".

وخسر الزمالك من صن داونز في القاهرة بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وضم الزمالك لقائمته إبراهيم صلاح وإسلام جمال وعلي فتحي، وتخلف إبراهيم صلاح عن رحلة الفريق لجنوب إفريقيا صلاح نظرا لمشاكل التجنيد.

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