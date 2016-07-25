تقرير في الجول – ' نحس ' مانشستر يونايتد في الصين

عاني مانشستر يونايتد كثيرا خلال جولته التحضيرية بالصين استعدادا للموسم الجديد، فكان الختام إلغاء مباراته الودية ضد مانشستر سيتي بسبب الطقس.

وقوبل إلغاء اللقاء بإحباط كبير لجماهير قطبي مدينة مانشستر، إذ أن هناك 50 ألف مشجعا اشتروا التذاكر لن يشاهدوا المباراة، ويونايتد لم يلعب سوى مباراة وحيدة فقط في الصين، فماذا واجه الشياطين الحمر خلال جولتهم التحضيرية هذا العام؟

الطقس

منذ 4 أيام نشرت صحيفة تيليجراف تقريرا تحذر من خلاله إقامة مباراة يونايتد وسيتي الودية نظرا لأن الطقس في بيكين سيكون سيئا، كانت تنبؤات الطقس تقول إن الأمطار ستهطل بكثافة مما أثار قلق المدربين.

جاء تعليق جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد قبل المباراة عن ملعب اللقاء "أرضية عش الطائر سيئة للغاية بسبب الطقس".

في حين أن جوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي كان يتطلع للقاء قائلا "إنها مباراة ودية، نعم الطقس سيء، لذا نأمل أن يتجنب اللاعبين الإصابة فقط".

هبوط اضطراري للطائرة

هبطت طائرة يونايتد اضطراريا بعدما تاهت في الصين منذ يوم، ونشر ممفيس ديباي لاعب الشياطين الحمر فيديو يظهر من خلاله بقرب الطائرة بعدما هبطت قائلا:"تهنا في مكان ما وقامت الطائرة بالهبوط اضطراريا في مكان ما، حاولنا السفر إلى بكين لكن الطقس كان سيئا قليلا واضطررنا لنهبط في مكان أخر".

الطائرة التي تحمل بعضا من لاعبي يونايتد توقفت اضطراريا في تينجين على بعد 160 كيلومتر من بيكين عاصمة الصين.

غرفة ضيقة لمورينيو

تم إلغاء المؤتمر الصحفي الخاص بجوزيه مورينيو مدرب يونايتد قبل مباراة سيتي لأن الغرفة كانت صغيرة وحارة حسب وصف هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إضافة إلى أن عدد كبير من الناس قد حاولوا حضور المؤتمر والغرفة لم تتسع لذلك الكم.

رباعية

سقط يونايتد بنتيجة 4-1 أمام بروسيا دورتموند في أولى مبارياته بالصين، في مباراة شهدت هجوم أسود الفيستفاليا يتلاعب بقوة بدفاعات يونايتد.

شغف الصين

تنتهي آلام مانشستر يونايتد مع الجولة في الصين قريبا، لكن الشياطين الحمر لديهم ما يقرب 108 مليون متابع في تلك الدولة حسب تقرير هيئة الإذاعة البريطانية بي.بي.سي، وبالتالي هذا العدد سيشعر بالإحباط لما حدث نظرا لأن المباراة التي انتظروها كثيرا ليشاهدوها قد ألغيت، إضافة إلى أن مباراة معشوقهم الأولى قد خسرها بنتيجة 4-1.