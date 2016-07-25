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جدول في الجول – تعرف على موعد المواجهات المصرية في الدوري الإنجليزي

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جدول في الجول – تعرف على موعد المواجهات المصرية في الدوري الإنجليزي جدول في الجول – تعرف على موعد المواجهات المصرية في الدوري الإنجليزي

ثلاثي مصري في الدوري الإنجليزي. محمد النني بقميص أرسنال، أحمد المحمدي بقميص هال سيتي. والآن رمضان صبحي بقميص ستوك سيتي. فما موعد المواجهات المصرية في إنجلترا؟

ستوك أعلن رسميا ضم جناح الأهلي رمضان صبحي في صفقة قياسية كأغلى لاعب مصري يخرج من الدوري المحلي. (طالع التفاصيل)

ستوك سيتي سيبدأ مشواره في الدوري الإنجليزي بمواجهة ميدلزبره الصاعد حديثا إلى البريمير يوم السبت الموافق 13 أغسطس خارج أرضه.

بينما أحمد المحمدي سيبدأ مشواره مع هال سيتي على ملعبه في الدوري بمواجهة صعبة ومنتظرة أمام البطل ليستر سيتي يوم السبت أيضا.

بينما قمة الجولة الأولى تأتي بين أرسنال وليفربول وظهور منتظر لمحمد النني يوم الأحد الموافق 14 أغسطس.

ويقدم FilGoal.com مواعيد المواجهات المصرية في الدوري الإنجليزي.

الجولة الخامسة – السبت 17 سبتمبر – هال سيتي ضد أرسنال. (المحمدي يواجه النني).

الجولة العاشرة – السبت 22 أكتوبر – هال سيتي ضد ستوك سيتي. (المحمدي يواجه رمضان صبحي).

الجولة الـ15 – السبت 10 ديسمبر – أرسنال ضد ستوك سيتي. (النني يواجه رمضان صبحي).

بينما مباريات الدور الثاني من الدوري الإنجليزي تأتي في المواعيد التالية:

الجولة الـ25 – السبت 11 فبراير 2017 – أرسنال ضد هال سيتي. (النني يواجه المحمدي).

الجولة الـ33 – السبت 15 أبريل 2017 – ستوك سيتي ضد هال. (رمضان يواجه المحمدي).

الجولة الـ37 – السبت 13 مايو 2017 – ستوك سيتي ضد أرسنال. (رمضان ضد النني).

مقال رأي .. رمضان صبحي وسكة اللي يروح مايرجعش!

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