ستوك سيتي يعلن عن موعد وصول رمضان صبحي

كشف الموقع الرسمي لستوك سيتي عن موعد وصول رمضان صبحي النجم المصري المنضم حديثا إلى صفوف الفريق الإنجليزي.

ستوك سيتي أعلن عبر موقعه الرسمي عن انضمام رمضان صبحي إلى صفوفه بمبلغ 6 مليون يورو. ( اقرأ التفاصيل )

وذكر الموقع الرسمي لستوك أن رمضان سينضم إلى تدريبات الفريق غدا الثلاثاء.

ويعمل ستوك حاليا على استخراج تأشيرة دخول رمضان للولايات المتحدة الأمريكية، من أجل الانضمام لمعسكر الإعداد للموسم الجديد.

وأكد مارك هيوز المدير الفني لستوك على أنه سيعمل مع رمضان سريعا على التأقلم مع أجواء الدوري الإنجليزي. ( اقرأ تصريحاته )

وكان فريزر نيكولسن رئيس المركز الإعلامي والاتصالات والمتحدث باسم نادي ستوك سيتي قال لـFilGoal.com إن رمضان صبحي اللاعب المنضم حديثا للفريق لن يخرج معارا وهو جزء من خطط الفريق للموسم المقبل. ( اقرأ تصريحاته )