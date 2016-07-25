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مصدر بالكهرباء: إعلان الأسعار الجديدة الأربعاء.. وفاتورة يوليو بالسعر الجديد

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مصدر بالكهرباء: إعلان الأسعار الجديدة الأربعاء.. وفاتورة يوليو بالسعر الجديد مصدر بالكهرباء: إعلان الأسعار الجديدة الأربعاء.. وفاتورة يوليو بالسعر الجديد
كشف مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن الأسعار الجديدة للكهرباء وفقاً لخطة رفع الدعم تدريجياً، الأربعاء القادم، خلال الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم إصدار فواتير استهلاك شهر يوليو الجارى عقب الإعلان عن الأسعار الجديدة، لافتاً إلى أن فاتورة استهلاك يوليو ستشمل الأسعار الجديدة.

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