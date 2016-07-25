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توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

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توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا مغبرا بوجه عام وحارا إلى شديد الحرارة على معظم المناطق وغائما جزئيا على المناطق الشرقية والجنوبية مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية بعد الظهر قد يصاحبها سقوط بعض الأمطار والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة على المناطق المكشوفة.

حركة الرياح : جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 25 - 40 كم/ساعة بوجه عام تصل 45 كم/ساعة أحيانا على المناطق المكشوفة وتكون 35 - 50 كم/ساعة فوق البحر.

البحر .. مضطرب .. بارتفاع من قدمين إلى أربعة وخمسة أقدام قرب الساحل ومن اربع إلى ست وسبع أقدام بالعمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة السادسة 12 دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة الحادية عشرة و 11 دقيقة صباحا وفي تمام الساعة الحادية عشرة و 58 دقيقة مساء  .
>                             درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                    45      34              60       10 .
> دبي                        42      33              65       20 .
> الشارقة                   42      32              65       25.
> عجمان                    42      33              70       25.
> أم القيوين                43       32             70        25 .
> رأس الخيمة             41       32             65        30 .
> الفجيرة                   35       31             90       60.
> العين                     44       32              50       15 .
> ليوا                       45      33               60       10 .
> الرويس                  42      33               75       20 .
> السلع                    42       33               80       25.
> دلما                      39      32               85       45 .
> طنب الصغرى          38      33               85       50 .
> طنب الكبرى            38      33               85       50 .
> أبوموسى               39       34               75       45.

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