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أمطار "الروايح" تهطل بغزارة في العين

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 هطلت على مدينة العين عصر اليوم ، زخات من  أمطار " الروايح" تراوحت بين المتوسطة والغزيرة أحيانا ، عمت أرجاء المدينة وضواحيها مصحوبة برياح مثيرة للغبار تسببت في تدني الرؤية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وكانت سماء المدينة قد شهدت في فترة ما بعد العصر تلبد السماء بغيوم سطحية تراكمية  لفترة من الزمن ، بدأت بعدها هبوب رياح تشطه معتدلة السرعة، مثيرة للغبار  أعقبها هطول زخات  مطرية متفرقة على فترات متقطعة، تراوحت ما بين الغزيرة والمتوسطة  أحياناً، عمت أرجاء وسط المدينة وضواحيها ، وأدت إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة .
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