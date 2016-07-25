معلول يصل القاهرة تمهيدا لانضمامه للأهلي

وصل القاهرة اللاعب التونسي علي معلول تمهيدا للتوقيع على عقود انتقاله للأهلي، فسيدفع الأخير مبلغا قدره 700 ألف يورو لفريق الصفاقسي نظير الحصول على خدمات اللاعب.

ومن المنتظر أن يوقع العقد بين الأهلي واللاعب لمدة 4 مواسم.

ومن المنتظر أن يوقع اللاعب على عقود انتقاله إلى الأهلي بعد الاتفاق على كافة البنود الخاصة بالتعاقد مع الدكتور عصام سراج الدين، المدير التجاري والتعاقدات بالنادي.

ويذهب اللاعب عقب وصوله إلى مكتب المهندس محمود طاهر رئيس النادي لتوقيع العقود.

وسيبدأ معلول رحلته مع الأهلي يوم الجمعة المقبل عن طريق المشاركة في تدريبات الفريق.

وكان الأهلي قد تعاقد رسميا مع محمد الشناوي حارس بتروجيت ومروان محسن مهاجم الإسماعيلي، وسيكون معلول ثالث صفقاته الصيفية استعدادا للموسم الجديد.