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مدرب ستوك: رمضان سيحتاج فترة للتأقلم مع الدوري الإنجليزي واهتمام المصريين

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مدرب ستوك: رمضان سيحتاج فترة للتأقلم مع الدوري الإنجليزي واهتمام المصريين مدرب ستوك: رمضان سيحتاج فترة للتأقلم مع الدوري الإنجليزي واهتمام المصريين

كشف مارك هيوز المدير الفني لستوك سيتي عن تحمسه للعمل مع لاعبه الشاب الجديد رمضان صبحي الذي أعلن النادي الإنجليزي عن ضمه من الأهلي اليوم الاثنين.

ستوك سيتي أعلن عبر موقعه الرسمي عن انضمام رمضان صبحي إلى صفوفه بمبلغ 6 مليون يورو. ( اقرأ التفاصيل )

وقال هيوز للموقع الرسمي لستوك: "أشعر بأن رمضان سيكون إضافة مميزة لستوك، وهو بالتأكيد لاعب صغير يثير الحماس من أجل متابعته".

واستدرك "قد يحتاج بعض الوقت للتأقلم مع الدوري الإنجليزي وهذا ما يحتاجه اللاعبون الموهوبون، ولكنه يمتلك خبرة مناسبة بالنسبة للاعب صغير جدا في السن".

وأكمل "هناك الكثير من الاهتمام برمضان في ، وعليه أن يتعامل مع ذلك لعامين حتى يُظهر نضجه".

وأوضح "سيحتاج ذلك لأن الدوري الإنجليزي مختلف عن أي بطولة أخرى، ولكنني تحدثت معه بشأن ذلك ومن الواضح أنه شاب ناضج جدا".

هيوز أتم "أتطلع من أجل العمل معه، وهو سيأتي للتدريب بجدية مع الفريق الأول".

وكان فريزر نيكولسن رئيس المركز الإعلامي والاتصالات والمتحدث باسم نادي ستوك سيتي قال لـFilGoal.com إن رمضان صبحي اللاعب المنضم حديثا للفريق لن يخرج معارا وهو جزء من خطط الفريق للموسم المقبل. ( اقرأ تصريحاته )

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