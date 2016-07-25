تعرف على أشهر 5 أمراض تسبب الوفاة خلال 24 ساعة

هناك العديد من الأمراض التى إذا تم الإصابة بها، قد تؤدى إلى الموت خلال 24 ساعة، فى حالة عدم تلقى العلاج المناسب أو الانتباه للأعراض المصاحبة لهذه الأمراض.

وفى هذا الإطار ذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" عددا من الأمراض يمكن أن تقتل الإنسان خلال 24 ساعة، لعدم الانتباه إلى أعراضها، وتتضمن الآتى :

1.حمى الضنك: شائعة جدا ويمكن أن تقتل الشخص فى يوم واحد، إذا لم يتم علاجها فى الوقت المناسب، حيث أن الشخص المصاب تظهر عليه عدد من الأعراض كارتفاع درجة الحرارة ونزيف داخلى وتدمير فى نظام الدورة الدموية.

2.الإيبولا: هذا المرض يؤدى إلى تدمير خلايا الدم البيضاء، ووقف الدم من التجلط، وذلك خلال ساعات بعد الإصابة، فعادة الشخص المصاب ينزف داخليا وتفشل أجهزة الجسم فى العمل.

3.الطاعون: على الرغم من أنه تم القضاء عليه، لكن مؤخرا تم الإبلاغ عن حالات الطاعون فى أجزاء معينة من العالم، وينتج عن هذا المرض بثور فى الأعضاء التناسلية، مما يؤدى إلى فشل أجهزة الجسم.

4.الكوليرا: مرض قاتل، الشخص الذى يصاب به قد يخسر الكثير من سوائل الجسم وتظهر الأعراض على هيئة تقيؤ وإسهال، مما يؤدى إلى جفاف شديد.

5.السكتة الدماغية: من الأمراض الدماغية الوعائية التى تمنع تدفق الدم والأكسجين إلى أجزاء معينة من المخ، بسبب التجلط، وعند حدوث الجلطة بشكل حاد يمكن أن تسبب الموت الفورى.

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