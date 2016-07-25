تقرير: الليتشى فاكهة استوائية تكافح الشيخوخة وارتفاع ضغط الدم

- ارتفاع ضغط الدم

- مكافحة الشيخوخة

على الرغم من صغر حجم ثمار فاكهة "الليتشى" الاستوائية إلا أنها تحتوى على مجموعة كبيرة من الفوائد الصحية، التى تتمثل فى المعادن النادرة والفيتامينات الهامة جدا لبناء الجسم، هذا بالإضافة إلى علاج الكثير من الأمراض ومنها :>وتحتوى حبات فاكهة "الليتشى" وفقا لما ذكرة موقع "searchhomeremedy" على كمية كبيرة من معدن النحاس، الذى يلعب دورا كبيرا فى تحسن دورة الأوكسجين التى تصل إلى الخلايا وباقى أعضاء الجسم، كما أنه يعمل على تعزيز الدورة الدموية، ويلعب دورا كبيرا فى تكوين خلايا الدم الحمراء، التى تفيد فى السيطرة على ارتفاع ضغط الدم.>ومع التقدم فى السن، يعجز الجسم على إنتاج كمية أكبر "الكولاجين" مما يعجل بظهور التجاعيد وبعض الأضرار الأخرى على الجلد بسبب نقص المعادن والفيتامينات بتناول "الليتشى" سوف يحسن من شكل الجلد بصورة كبيرة وملحوظة.

تحتوى فاكهة "الليتشى" على كمية كبيرة من الألياف، التى تعمل على تحسين وظائف الجهاز الهضمى وتساعد على امتصاص العناصر الغذائية من خلال تحفيز العصارة الهضمية والمعوية، التى تساهم فى تحسين حركة الأمعاء.

>

-فقدان الوزن والرشاقة

-تقوية جهاز المناعة

>على الرغم من كل الفوائد والعناصر الغذائية التى تكمن داخل حبات "اللوتشى" إلا أنها منخفضة السعرات الحرارية، مما يجعلها مثالية للراغبين فى فقدان الوزن وتحقيق حلم الرشاقة.>ثمار "الليتشى" تحتوى على نسبة كبيرة من حامض "الاسكوربيك" وفيتامين"C" الذى يكون بمثابة مضاد للأكسدة، وهذا جعل هذه الفاكهة غذاء مثالى لتقوية جهاز المناعة، وتعزيز نمو خلايا الدم البيضاء فى الجسم.