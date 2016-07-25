فلاديمير بوتين يدعو لتضافر الجهود لتسوية الأزمات فى منطقة الشرق الأوسط

دعا الرئيس الروسى فلادمير بوتين زعماء الدول العربية إلى التآزر لمحاربة الإرهاب، وتضافر الجهود لتسوية الأزمات فى سوريا والعراق وليبيا واليمن والنقاط الساخنة الأخرى، وذلك فى رسالة وجهها للقمة العربية التى بدأت اليوم في نواكشوط.

وأكد بوتين فى رسالته التى نشره موقع روسيا اليوم استعداد بلاده "لاتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لتعزيز تعاونها مع جامعة الدول العربية في ضمان الأمن الإقليمى، ولا سيما في محاربة الإرهاب"، مضيفا أنه ينطلق "من أن التصدى لهذا الشر يجب أن يجري بموازاة جهود مشتركة تستهدف تحقيق التسوية السياسية للأزمات السياسية فى العالم العربى.

ووصف الرئيس الروسى جدول أعمال القمة العربية بأنه حافل للغاية، معتبرا أن تصعيد الوضع فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يؤدى إلى إضعاف مؤسسات الدول فى عدد من البلدان، بالإضافة إلى تنامى الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية وتفشى ظاهرتى التطرف والإرهاب الطائفى.

وأكد بوتين أن موسكو تنوى مواصلة مساهمتها فى حل القضية الفلسطينية، وذلك فى إطار القنوات الثنائية وبمختلف الصيغ متعددة الأطراف.

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