"منظمة التحرير" تندد بقرار بناء 770 وحدة استيطانية جديدة شمال القدس

ندد عضو اللجنة التنفيذية فى منظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون القدس أحمد قريع، بقرار ما تسمى بـ"اللجنة المحلية للتخطيط والبناء" التابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلى فى القدس، ببناء 770 وحدة سكنية استيطانية جديدة، من أصل 1200 وحدة يشملها المخطط الاستيطانى الاستعمارى فى المنطقة الواقعة بين مستوطنة "جيلو" فى شمال القدس الشرقية المحتلة وبلدة بيت جالا شمال بيت لحم.

واستهجن قريع - فى بيان صحفى اليوم الاثنين - ما تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلى من انتهاكات على الأرض وتوسع استيطانى متسارع ومتواصل فى الضفة الغربية ومدينة القدس على وجه الخصوص، قائلا "إن حكومة الاحتلال الإسرائيلى واذرعها التنفيذية تتحدى بذلك المجتمع الدولى والمستوى السياسى بشكل صريح".

وأشار إلى ما تصريحات رئيس لجنة التخطيط والبناء المحلية الإسرائيلية فى القدس مئير ترجمان، الذى قال "سأفعل كل ما باستطاعتى من أجل إبقاء الشبان (اليهود) فى المدينة، ولا يهمنى ما يحدث على المستوى السياسي"، فى إشارة إلى الانتقادات الدولية للمشاريع الاستيطانية، وكونها تقطع أوصال القدس والضفة الغربية وتمنع التوصل إلى حل سلمى وقيام دولة فلسطينية.

فى سياق آخر، استنكر قريع قيام قوات الاحتلال الإسرائيلى - برفقة طواقم بلدية الاحتلال الإسرائيلى - باقتحام قرية العيسوية، واستهداف معملا لمواد البناء واعتقال ثلاثة شبان، فى إطار سياسة العقاب الجماعى الذى تتبعه حكومة الاحتلال، كما استنكر اقتحام منازل الموطنين الفلسطينيين فى حى عقبة الخالدية فى البلدة القديمة بالقدس.

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