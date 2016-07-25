محمد بن راشد يبحث مع رئيس وزراء مونتنيغرو تعزيز العلاقات الثنائية

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله" في مقر إقامته في مونتينغرو "الجبل الأسود" اليوم دولة السيد ميلودوكانوفيتش رئيس وزراء مونتينغرو.

وقد تبادل سموه والسيد دوكانوفيتش الحديث حول عدد من المواضيع والتطورات الدولية ذات الأهمية المشتركة وأهمية تعزيز الأمن والسلام في مختلف مناطق العالم وتركيز الجهود والموارد البشرية على التنمية الاقتصادية من أجل استقرار الشعوب وترسيخ مبادئ المصالح المشتركة لجميع الدول.

وتطرق الحديث بين صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والسيد ميلودوكانوفيتش إلى العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والجبل الأسود وسبل ايجاد وسائل كفيلة برفع مستوى هذه العلاقات ودفع عجلة الاستثمارات المشتركة بين البلدين على الصعيدين الحكومي والخاص بما يحقق المنافع المشتركة لجميع الأطراف.

وقد رحب ميلودوكانوفيتش بالاستثمارات الإماراتية الحكومية والخاصة في بلاده، مؤكدا أنها تحظى بكل أشكال التشجيع والتسهيلات اللازمة لإنجاحها وتحقيق الجدوى الاقتصادية المنشودة، مشيرا في هذا السياق إلى الخطوة الأولى لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية المتمثلة باستثمارها الأول والأضخم في المجمع البحري السياحي ومرسى اليخوت في ميناء تيفات والذي يعد من أكبر وأهم استثمارات القطاع الخاص في مونتينغرو.

وأعرب ميلودوكانوفيتش عن رغبة حكومة بلاده في استقطاب المزيد من الاستثمارات من دولة الإمارات خاصة من قبل القطاع الخاص شركات وأفراد.

من جهته، أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن ثقته بالقوانين والتشريعات الحكومية في الجبل الأسود التي تحمي الاستثمارات الأجنبية، مؤكدا سموه أن دولتنا قيادة وحكومة وقطاع خاص تتطلع لمزيد من التعاون وبناء علاقات اقتصادية وسياحية وثقافية متوازنة مع جميع الدول والشعوب الصديقة بما يضمن تحقيق التقارب الإنساني والثقافي وينعم شعبنا والشعوب الشقيقة والصديقة بالسلام والاستقرار المعيشي والاجتماعي وتحظى شريحة الشباب بفرص عمل متكافئة تؤمن لهم العيش الرغيد والإطمئنان على مستقبلهم.

حضر اللقاء معالي محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي ومعالي برانيمير غفوزدنوفيك وزير التنمية المستدامة والسياحة وداركو اسكوكوفيس سفير جمهورية مونتينيغرو لدى الدولة.

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