بالصور.. وكيل "تعليم الأقصر" يبحث خطة نشاط التربية البيئية لعام2017

عقد طه بخيت محمود وكيل وزارة التعليم بالأقصر، اليوم الاثنين، اجتماعا بمدير ورؤساء إدارة التربية البيئية والسكانية بالمديرية والإدارات، وذلك لعرض خطة العمل بنشاط التربية البيئية والسكانية عن العام الجديد 2016/2017.

وتم مناقشة خلال الاجتماع عقد دورات تدريبية لمديرى المدارس والمشرفين والأخصائيين الاجتماعيين عن مشكلة التسرب من التعليم وأسبابها وطرق علاجها، والالتزام بنشرة الوزارة حسب حصيلة النشاط، وتفعيل اليوم الإعلامى بالمدارس الواردة بالوثيقة، وتحديد برنامج إذاعى عن التسرب من التعليم.

وتمت مناقشة ضرورة تفعيل برنامج البرلمان المدرسى، وتحديد مناظرات بين الطلاب مع كتابة تقرير من الطلاب، وندوات توعية لأولياء الأمور والطلاب بمراحل التعليم، وإعداد مسابقات بحثية فى هذا الشأن، وذلك لخفض معدلات الأمية، وإعداد قاعدة بيانات للكوادر بنشاط التربية البيئية والسكانية بالإدارات التعليمية، وقاعدة بيانات للجنة الصحية ولجنة الأزمات، وتنفيذ ما جاء بالوثيقة من المسرح المدرس، والإلقاء بالبرلمان المدرسى، والمعارض والبحوث، وإنتاج النماذج والمجسمات بالإذاعة المدرسية، والزيارات وعمل الصحافة المدرسية والمشروعات المختلفة وذلك مع التنسيق مع الإدارات والأزمات بالمحافظة.



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