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بالصور.. وكيل "تعليم الأقصر" يبحث خطة نشاط التربية البيئية لعام2017

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بالصور.. وكيل "تعليم الأقصر" يبحث خطة نشاط التربية البيئية لعام2017 بالصور.. وكيل "تعليم الأقصر" يبحث خطة نشاط التربية البيئية لعام2017
عقد طه بخيت محمود وكيل وزارة التعليم بالأقصر، اليوم الاثنين، اجتماعا بمدير ورؤساء إدارة التربية البيئية والسكانية بالمديرية والإدارات، وذلك لعرض خطة العمل بنشاط التربية البيئية والسكانية عن العام الجديد 2016/2017.

وتم مناقشة خلال الاجتماع عقد دورات تدريبية لمديرى المدارس والمشرفين والأخصائيين الاجتماعيين عن مشكلة التسرب من التعليم وأسبابها وطرق علاجها، والالتزام بنشرة الوزارة حسب حصيلة النشاط، وتفعيل اليوم الإعلامى بالمدارس الواردة بالوثيقة، وتحديد برنامج إذاعى عن التسرب من التعليم.

وتمت مناقشة ضرورة تفعيل برنامج البرلمان المدرسى، وتحديد مناظرات بين الطلاب مع كتابة تقرير من الطلاب، وندوات توعية لأولياء الأمور والطلاب بمراحل التعليم، وإعداد مسابقات بحثية فى هذا الشأن، وذلك لخفض معدلات الأمية، وإعداد قاعدة بيانات للكوادر بنشاط التربية البيئية والسكانية بالإدارات التعليمية، وقاعدة بيانات للجنة الصحية ولجنة الأزمات، وتنفيذ ما جاء بالوثيقة من المسرح المدرس، والإلقاء بالبرلمان المدرسى، والمعارض والبحوث، وإنتاج النماذج والمجسمات بالإذاعة المدرسية، والزيارات وعمل الصحافة المدرسية والمشروعات المختلفة وذلك مع التنسيق مع الإدارات والأزمات بالمحافظة.

اجتماع-وكيل-وزارة-التربية-والتعليم-بالأقصر-(1)
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اجتماع قيادات تعليم الأقصر لمناقشة خطة نشاط التربية البيئية والسكانية

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وكيل تعليم الأقصر يناقش خطة التحركات للعام الدراسى الجديد

اجتماع-وكيل-وزارة-التربية-والتعليم-بالأقصر-(3)
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قيادات تعليم الأقصر يبحثون خطة الإعلام والصحافة لعام 2016/2017

اجتماع-وكيل-وزارة-التربية-والتعليم-بالأقصر-(4)
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وكيل تعليم الأقصر يشدد على كثافة الإذاعة المدرسية والبرلمانات والندوات الداخلية

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قيادات تعليم الأقصر ينهون خطة التربية البيئية والسكانية


>بالمستندات.. النيابة الإدارية بالأقصر تحيل 4 من قيادات تعليم البياضية للمحاكمة التأديبية العاجلة.. وتكشف: مدير الإدارة قدم شهادة مزورة بحصوله على دبلومة عامة فى التربية من جامعة أسيوط
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