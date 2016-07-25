نائب رئيس الهئية الهندسية السابق يطالب بلجنة عليا لتنفيذ المشروع القومي للري بالتنقيط

قال اللواء عفت أديب نائب رئيس الهئية الهندسية السابق، إن هناك عدد من المعوقات التي تقف حائلًا بين تنفيذ المشروع القومي لتحويل 4 مليون فدان للري بالتنقيط والتي ستوفر كمياة مياة لزراعة أراضي آخرى.

وأكد عفت، أن أبرز العوائق، تكلفة تحويل الفدان بالغمر الي الري بالتنقيط والتي تصل لـ 6 الاف جنيها، بالإضافة إلى تفتت الملكية الزراعية والذي لايساعد الملاك على عملية التحويل، فيما تلعب عملية إنخفاض التنسيق بين الجهات المعنية بالدولة (وزارة الزراعة – وزارة الري – وزارة الكهرباء) دورًا مهما لا يساعد على ارتفاع مستوي الحماس لتنفيذ المشروع والتغلب على معوقاته، إضافة إلى أن هناك محاصيل كالارز وقصب السكر لايصلح معها أسلوب الري بالتنقيط.

وأضاف نائب رئيس الهئية السابق، أن هناك ضرورة ملحة لتشكيل هيئة عليا لتنفيذ المشروع تتبع رئيس الوزراء مباشرة تتشكل من وزارة الزراعة، والري، والهئية المصرية للمساحة، ووزارة الكهرباء والداخلية والدفاع وعضو من المحافظة التي سيتم التنفيذ بها، وإسناد الصلحيات الكاملة للجنة، حيث تقوم اللجنة بتحديد المساحات التي يمكن تحويلها للري من الغمر الي التنقيط (طبقا لنوعية الزراعات في كل منطقة)، وتحديد المساحات في الظهير الصحراوي لنفس المحافظة لاستصلاحها، وتقسم المناطق المراد تحويلها إلي مساحات في حدود 5500 فدان ويتم تحديد مساحة في حدود 8000 فدان في الظهير الصحراوي أقرب ما يكون لنفس المنطقة.