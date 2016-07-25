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الزراعة تناشد الفلاحين بالاشتراك في منظومة التأمين الصحي

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الزراعة تناشد الفلاحين بالاشتراك في منظومة التأمين الصحي الزراعة تناشد الفلاحين بالاشتراك في منظومة التأمين الصحي

عصام فايد

ناشدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي كافة المزارعين والفلاحين سرعة التوجه إلى مقار الجمعيات التعاونية الزراعية للاشتراك في منظومة التأمين الصحي للفلاحين.

وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عصام فايد، اليوم الاثنين، إن كافة الجمعيات الزراعية في القرى والمحافظات المختلفة استعدت لاستقبال المزارعين والفلاحين الراغبين في الاشتراك بمنظومة التأمين الصحي وذلك طبقا للقانون الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح بالتأمين الصحي على الفلاحين وعمال الزراعة.

وأوضح فايد أن التأمين الصحي على الفلاحين يكفل التأمين الشامل والكامل على الفلاح وعلاجه بكافة مستشفيات التأمين الصحي فضلا عن إجراء العمليات الجراحية الدقيقة في التخصصات المختلفة والرعاية الطبية الكاملة وغرف العناية المركزة.

وأهاب فايد بكافة المزارعين التوجه إلى مقار الجمعيات الزراعية لتسديد الاشتراكات الخاصة بالخدمة والتي تبلغ حوالي 120 جنيها سنويا حتى يتسنى استصدار الكارت الخاص بالخدمة من قبل وزارة الصحة لافتا إلى أنه بمجرد الاشتراك سيتسلم المزارع المدرج بكشوف الحصر بطاقته الصحية والتي يتم تفعيلها على الفور.

وأكد أن عدد المستحقين للخدمة في المرحلة الأولى بلغ حوالي 343 ألف مزارع حيث من المستهدف أن يصل عدد المستفيدين إلى مليوني فلاح.

وأشار إلى أن هناك تعاونا وثيقا بين وزارتي الزراعة والصحة لسرعة إنجاز الإجراءات الخاصة باشتراك المزارعين والفلاحين في المنظومة الجديدة التي تساهم في تحسين مستوى الفلاح وتقديم الخدمات الصحية له.

 

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