تأجيل محاكمة المتهمين فى حريق ملهى العجوزة لجلسة 29 أغسطس لسماع الشهود

قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار جلال عبد اللطيف، تأجيل محاكمة 4 متهمين فى حادث حرق الملهى الليلي "بار الصياد" بالعجوزة، والذى راح ضحيته 17 شخصًا، وذلك بتهمة الحرق العمدى المقترن بجريمة القتل، لجلسة 29 أغسطس، لسماع شاهد الإثبات.

كانت نيابة العجوزة برئاسة المستشار هادى عزب، قد أحالت المتهمين للمحاكمة بعدما تسلمت النيابة تقرير المعمل الجنائى، وتقرير الصفة التشريحية عن الواقعة، اللذين أكدا ضلوع المتهمين فيما هو منسوب إليهم، وكذلك أيدتها شهادات الشهود، واعترافات المتهمين أنفسهم بارتكابهم الواقعة.

اليوم.. نظر محاكمة 4 متهمين بحرق ملهى ليلى بالعجوزة