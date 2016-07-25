أخبار عاجلة

مساء dmc - كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد حادثي كنيسة طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
مساء dmc - الرئيس السيسي : أطالب مؤسسات الدولة أن تتصدى لمجابهة الإرهاب -
مساء dmc - الرئيس السيسي : أطالب الإعلام أن يتعامل بموضوعية وصدق ووعي -
السيسي: إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر -
«الثانية الإسرائيلية»: «تفجير الكنيستين» أعنف هجوم لداعش في مصر -
رئيس الأركان الأسبق: تأمين المنشآت الحيوية ودور العبادة بقوات خاصة -
لبنى عسل: «الإرهاب ليس له دين.. وندفع الثمن نيابة عن العالم» -
النائب العام ينتقل للإسكندرية لمناظرة جثامين ضحايا «تفجير المرقسية» -
فتح مستشفيات المعلمين للمصابين في هجمات اليوم -
ننشر جداول امتحانات المرحلة الإعدادية بمحافظة البحيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تأجيل محاكمة المتهمين فى حريق ملهى العجوزة لجلسة 29 أغسطس لسماع الشهود

Google+ Print
تأجيل محاكمة المتهمين فى حريق ملهى العجوزة لجلسة 29 أغسطس لسماع الشهود تأجيل محاكمة المتهمين فى حريق ملهى العجوزة لجلسة 29 أغسطس لسماع الشهود
قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار جلال عبد اللطيف، تأجيل محاكمة 4 متهمين فى حادث حرق الملهى الليلي "بار الصياد" بالعجوزة، والذى راح ضحيته 17 شخصًا، وذلك بتهمة الحرق العمدى المقترن بجريمة القتل، لجلسة 29 أغسطس، لسماع شاهد الإثبات.

كانت نيابة العجوزة برئاسة المستشار هادى عزب، قد أحالت المتهمين للمحاكمة بعدما تسلمت النيابة تقرير المعمل الجنائى، وتقرير الصفة التشريحية عن الواقعة، اللذين أكدا ضلوع المتهمين فيما هو منسوب إليهم، وكذلك أيدتها شهادات الشهود، واعترافات المتهمين أنفسهم بارتكابهم الواقعة.

اليوم.. نظر محاكمة 4 متهمين بحرق ملهى ليلى بالعجوزة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365