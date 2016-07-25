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تأجيل دعوى البنك الأهلى ضد المطرب حكيم لسداد نصف مليون جنيه لـ26سبتمبر

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تأجيل دعوى البنك الأهلى ضد المطرب حكيم لسداد نصف مليون جنيه لـ26سبتمبر تأجيل دعوى البنك الأهلى ضد المطرب حكيم لسداد نصف مليون جنيه لـ26سبتمبر
قررت الدائرة السابعة اقتصادى بمحكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الاثنين، تأجيل دعوى البنك الأهلى ضد المطرب حكيم، إلى جلسة 26 سبتمبر، لحين ورود تقرير الخبراء.

وتعود وقائع النزاع إلى أن البنك الأهلى قد تقدم بدعوى قضائية فى سبتمبر الماضى للمحكمة، لمطالبة المطرب حكيم بسداد مبلغ 533.275 ألف جنيه حتى يوليو 2001 بخلاف ما يستجد من عوائد اتفاقية بواقع 14.5% سنويا.

وكانت المحكمة قررت تأجيل نظر الدعوى فى وقت سابق، لحين ورود تقرير الخبراء، وقررت التأجيل اليوم لعدم وصول التقرير اليوم.

تأجيل دعوى البنك الأهلى لاسترداد نصف مليون جنيه من المطرب حكيم لجلسة 25 يوليو

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