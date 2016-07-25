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أمير الكويت يطالب إيران بـاحترام «حسن الجوار» خلال القمة العربية

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أمير الكويت يطالب إيران بـاحترام «حسن الجوار» خلال القمة العربية أمير الكويت يطالب إيران بـاحترام «حسن الجوار» خلال القمة العربية

أمير الكويت

طالب أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الاثنين، إيران باحترام حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وقال خلال كلمته في القمة العربية الـ72 في نواكشوط، أن الوضع في العراق وليبيا والسودان يبعث على القلق، ولا بد من وضع حد لهذه الأوضاع.

وأضاف الصباح أن التعنت الإسرائيلي يعيق التوصل في المنطقة، مضيفًا “نعمل على استضافة مؤتمر دولي لتصليت الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية ومعاناة الفلسطينيين”.

وأكد الصباح أنه يأمل في التوصل إلى حل للأزمة اليمنية خلال المشاورات الجارية في الكويت، كما أكد على ضرورة توحيد الجهود لمواجهة الإرهاب الذي يستهدف استقرار الدول العربية.

 

 

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