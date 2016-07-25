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سهام صالح لطلاب الثانوية العامة: المجموع مش مهم.. و«رمضان صبحي» الدليل

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سهام صالح لطلاب الثانوية العامة: المجموع مش مهم.. و«رمضان صبحي» الدليل سهام صالح لطلاب الثانوية العامة: المجموع مش مهم.. و«رمضان صبحي» الدليل

الإعلامية سهام صالح، مقدمة برنامج “صباحك مصري”، المُذاع على “MBCمصر 2″ – أرشيفية

هنأت الإعلامية سهام صالح، مقدمة برنامج “صباحك مصري”، المُذاع على “MBC 2″، طلاب الثانوية العامة عقب ظهور النتائج.

وشاركت سهام صالح، زميلها مقدم البرنامج هشام عاصي، في مناقشة حول مصير طلاب الثانوية العامة عقب ظهور النتيجة.

وقالت سهام:”الكلام مبقاش مُجدي عن النتيجة، إحنا في الآخر معظمنا لا يعمل في مجاله، ورمضان صبحي نموذج جيد”، مضيفةً أن” رمضان صبحي سوف يكمل طريقه في كرة القدم، بغض النظر عن المجموع حصوله على 60.9 % “.

وتابعت مقدمة “صباحك مصري”، “رمضان صبحي نموذج لما يحدث لنا، أنا قصدي أقول إنه مش بالكلية، لو عايز تنجح وتبقى مهم ومنور في مكانك هتعمل كده من غير مجموع”.

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