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غضب فلاحي العدوة بسبب تأخر مناوبات الري بالمنيا

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غضب فلاحي العدوة بسبب تأخر مناوبات الري بالمنيا غضب فلاحي العدوة بسبب تأخر مناوبات الري بالمنيا

25 يوليو 2016 | 2:47 مساءً

عبر عدداً من مزراعي مركز العدوة بمحافظة المنيا، بسبب تأخر مناوبات الري، ونظموا وقفة إحتجاجية بترعه جافه، إعتراضاً علي نقص مياه الري، وعدم وصولها إلي نهايات الترع والمساقي العمومية والفرعية، فضلًا عن قيام بعض المزراعين والأهالي، بإلقاء المخلفات الزراعيه وروث الماشيه والقمامة.
> وأشار المحتجون، إلي غياب مياة الري منذ أسابيع، وتم اللجوء للمسؤلين، الذين وعدوا بحل الأزمة دون جدوي، مؤكدين فشل المسؤلين بالمحافظة في إدارة منظومة الري، وإقامة سدود لمنع وصول المياة لمناطق تضم الآف الأفدنة.
> وقال المهندس أحمد يوسف، وكيل وزارة الزراعة، أنه أجرى إتصالًا بالمسؤلين الري بمحافظة، لتوفير المياة، ووعدوا بزيادة ساعات المناوبة، فيما كرر المزارعين شكواهم.
> ومن جانبة وعد المهندس رمضان محمد، وكيل وزارة الري بالمحافظة، بحل المشكلة، متهمًا البعض بإلقاء المخلفات الزراعية بالترع، مما يعوق وصول المياة لنهاية الفروع.

 

2016-07-25

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