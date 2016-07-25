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البعثة الأممية لدى ليبيا: ارتفاع عدد النازحين من سرت إلى أكثر من 90 ألفًا

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البعثة الأممية لدى ليبيا: ارتفاع عدد النازحين من سرت إلى أكثر من 90 ألفًا البعثة الأممية لدى ليبيا: ارتفاع عدد النازحين من سرت إلى أكثر من 90 ألفًا
أعلنت البعثة الأممية لدى ليبيا ارتفاع أعداد النازحين من مدينة سرت إلى 90 ألفًا و449 شخصًا، مشيرة إلى أن 35 ألف شخص فروا خلال شهري أبريل ومايو الماضيين فقط من المدينة.

وأضافت البعثة في تقريرها الشهري الصادر اليوم الإثنين بشأن الوضع الإنساني في ليبيا أن هذا العدد يمثل أكثر من ثلاثة أرباع سكان المدينة، معظمهم لجأ إلى مدن بني وليد وترهونة والجفرة ومصراتة.

وأشارت البعثة إلى أن لجنة الأزمات المحلية في مصراته أفادت بوجود ارتفاع كبير في عدد الوافدين مؤخرًا، إذ قدرت عدد الأشخاص الذين تستضيفهم بـ8 آلاف و775 شخصًا بينهم 3 آلاف طفل دون سن الثالثة.

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