وسائل إعلام: شقيق الفنان فضل شاكر يسلم نفسه لمخابرات الجيش اللبنانى

قالت وسائل إعلام لبنانية إن محمد عبد الرحمن شمندور شقيق الفنان فضل شاكر سلم نفسه إلى مخابرات الجيش اللبنانى عند حاجز التعمير.

ومحمد شمندور هو الثالث من جماعة أحمد الأسير الذى يسلم نفسه فى غضون يومين فى ذات المنطقة.

ونشر شقيق الفنان اللبنانى بيانا صحفيا على مواقع التواصل الاجتماعى أكد فيه نيته تسليم نفسه إلى مخابرات الجيش اللبنانى، مضيفا عندما دخلت إلى منطقة التعمير "الجوانى" المحاذى للمخيم منذ 4 سنوات، اجتمعت معى لجان القواطع وكانوا قلقين على وضع المخيم على إثر موضوع عبرا، فقلت لهم أبشروا أنا لن أقوم بأى عمل أمنى أو سياسى أو عسكرى...الكل يعلم وضع المخيم وأهله الذين يعيشون بحالة يرثى لها، لذا قررت تسليم نفسى إلى مخابرات الجيش فى منطقة صيدا رحمة بأهلى فى هذا المخيم الذين يعانون الأمرين.

وفى وقت سابق أكدت وسائل إعلام لبنانية أن عنصرين تابعين لأحمد الأسير، المتهم بتشكيل مجموعات إرهابية، سلما نفسيهما إلى الجيش اللبنانى أمس الأحد.

وكان أحمد الأسير قد شكل مجموعة سلفية مسلحة فى منطقة عبرا بصيدا بجنوب لبنان واعتدت على الجيش اللبنانى الذى رد على الاعتداءات وقضى على المجموعة المسلحة فيما عرف بأحداث عبرا التى انتهت بفرار الأسير فى يونيو 2013 برفقة المطرب المعتزل فضل شاكر الذى مازال فارا حتى الآن بعد أن تبرأ من الأسير، فى حين ألقى القبض على الأخير خلال محاولته التسلل عبر مطار بيروت فى أغسطس 2015.

القضاء العسكرى اللبنانى يرجئ محاكمة أحمد الأسير لـ 26 إبريل القادم