وزير الداخلية يتقدم مُشيّعى الجنازة العسكرية لشهيد الواجب بسيناء

تقدّم اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية ظهر اليوم مُشيّعى الجنازة العسكرية لشهيد الواجب الرائد أحمد حسن رشاد - نائب مأمور قسم شرطة القسيمة الذى إستشهد مساء أمس يوم الأحد 24 الجارى إثر قيام مجهول بإطلاق أعيرة نارية تجاهه أثناء تواجده بدائرة قسم ثان العريش.

وتم تأدية صلاة الجنازة بمسجد أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة بحضور العديد من قيادات وضباط وزارة الداخلية .

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