وزير الداخلية يتقدم مُشيّعى الجنازة العسكرية لشهيد الواجب بسيناء

تقدّم اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية ظهر اليوم مُشيّعى الجنازة العسكرية لشهيد الواجب الرائد أحمد حسن رشاد - نائب مأمور قسم شرطة القسيمة الذى إستشهد مساء أمس يوم الأحد 24 الجارى إثر قيام مجهول بإطلاق أعيرة نارية تجاهه أثناء تواجده بدائرة قسم ثان العريش.إعلان - Ads إعلان - Ads
>"الداخلية" تضبط 9 آلاف قضية فى مجال الأمن الاقتصادى خلال 24 ساعة
>
>
وتم تأدية صلاة الجنازة بمسجد أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة بحضور العديد من قيادات وضباط وزارة الداخلية .
>"الداخلية" تضبط 9 آلاف قضية فى مجال الأمن الاقتصادى خلال 24 ساعة
>
>