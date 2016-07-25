أخبار عاجلة

مساء dmc - كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد حادثي كنيسة طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
مساء dmc - الرئيس السيسي : أطالب مؤسسات الدولة أن تتصدى لمجابهة الإرهاب -
مساء dmc - الرئيس السيسي : أطالب الإعلام أن يتعامل بموضوعية وصدق ووعي -
السيسي: إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر -
«الثانية الإسرائيلية»: «تفجير الكنيستين» أعنف هجوم لداعش في مصر -
رئيس الأركان الأسبق: تأمين المنشآت الحيوية ودور العبادة بقوات خاصة -
لبنى عسل: «الإرهاب ليس له دين.. وندفع الثمن نيابة عن العالم» -
النائب العام ينتقل للإسكندرية لمناظرة جثامين ضحايا «تفجير المرقسية» -
فتح مستشفيات المعلمين للمصابين في هجمات اليوم -
ننشر جداول امتحانات المرحلة الإعدادية بمحافظة البحيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الأهلي لـ في الجول: يول يرشح ضم جيان رغم تحفظنا

Google+ Print
الأهلي لـ في الجول: يول يرشح ضم جيان رغم تحفظنا الأهلي لـ في الجول: يول يرشح ضم جيان رغم تحفظنا

كشف مصدر من داخل إدارة الأهلي لـFilGoal.com عن ترشيح الهولندي مارتن يول المدير الفني للفريق لضم الغاني جيان أسامواه، رغم تحفظ إدارة الكرة.

ويبحث الأهلي عن مهاجم أجنبي لتعويض رحيل الجابوني ماليك إيفونا هذا الصيف.

وقال مصدر من داخل الأهلي لـFilGoal.com: "يول رشح ضم جيان ومقتنع جدا بقدراته، رغم تحذير إدارة الكرة من سنه الكبير".

ويلعب النجم الغاني صاحب الـ30 عاما في شنجهاي الصيني حاليا.

وتحدث مارتن يول خلال جلسته مع الصحفيين أمس الأحد عن أن جيان من ضمن الأسماء المرشحة للانضمام إلى الفريق هذا الصيف.

وأضاف المصدر "لايزال جيان يدرس عرضنا لاستعارته لمدة موسم، وننتظر رده خلال 48 ساعة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع