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مدير أعمال جيان لـ في الجول: الأهلي خاطبنا ولسنا مهتمين

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مدير أعمال جيان لـ في الجول: الأهلي خاطبنا ولسنا مهتمين مدير أعمال جيان لـ في الجول: الأهلي خاطبنا ولسنا مهتمين

اعترف صامويل أنيم أودو مدير أعمال الغاني جيان أسامواه بوجود اتصالات من جانب الأهلي، لضم نجم شنجهاي الصيني خلال الصيف الجاري.

ويبحث الأهلي عن مهاجم أجنبي لتعويض رحيل الجابوني ماليك إيفونا هذا الصيف، ودخل جيان صاحب الـ30 عاما دائرة الترشيحات بحسب ما صرح به مصدر من داخل إدارة النادي الأحمر. ( اقرأ التصريحات )

وقال أنيم أودو لـ FilGoal.com: "بالفعل، الأهلي اتصل بنا بشان ضم جيان".

واستدرك "لكننا لسنا مهتمين بالعرض".

يذكر أن جيان انتقال من العين الإماراتي إلى شنجهاي الصيني قبل بداية الموسم الماضي ويحصل على راتب أسبوعي يصل إلى 271 ألف يورو أسبوعيا.

وشارك جيان في 15 مباراة مع فريقه في كل البطولات في الموسم الماضي، وسجل 3 أهداف.

لكن التقارير الصحفية تؤكد أن ناديه الصيني ينوي الاستغناء عنه هذا الصيف بسبب معاناته مع الإصابات خلال الموسم الماضي.

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