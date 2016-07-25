أخبار عاجلة

مساء dmc - كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد حادثي كنيسة طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
مساء dmc - الرئيس السيسي : أطالب مؤسسات الدولة أن تتصدى لمجابهة الإرهاب -
مساء dmc - الرئيس السيسي : أطالب الإعلام أن يتعامل بموضوعية وصدق ووعي -
السيسي: إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر -
«الثانية الإسرائيلية»: «تفجير الكنيستين» أعنف هجوم لداعش في مصر -
رئيس الأركان الأسبق: تأمين المنشآت الحيوية ودور العبادة بقوات خاصة -
لبنى عسل: «الإرهاب ليس له دين.. وندفع الثمن نيابة عن العالم» -
النائب العام ينتقل للإسكندرية لمناظرة جثامين ضحايا «تفجير المرقسية» -
فتح مستشفيات المعلمين للمصابين في هجمات اليوم -
ننشر جداول امتحانات المرحلة الإعدادية بمحافظة البحيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية

مؤتمر صحفي لإعلان البروتوكول المشترك بين مركز مكافحة الفساد و وكالة شاهد السادسة مساءً

Google+ Print
مؤتمر صحفي لإعلان البروتوكول المشترك بين مركز مكافحة الفساد و وكالة شاهد السادسة مساءً مؤتمر صحفي لإعلان البروتوكول المشترك بين مركز مكافحة الفساد و وكالة شاهد السادسة مساءً

اعلنت وكالة شاهد فى بيان رسمي لها بالتعاون مع المركز القومى لمكافحة الفساد ، حيث يتم اليوم الإثنين السادسة مساءً توقيع بروتوكول التعاون المشترك فى إطار تنفيذ الحمله الوطنية لمكافحة الفساد بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة وتحت رعاية السيد اللواء كمال الدالى محافظ الجيزة ، وبحضور كل من اللواء أركان حرب أبو بكر عابد رئيس المركز القومى لمكافحة الفساد والمستشار محمد إبراهيم الأمين العام المركز والأستاذ خالد عبدالحكيم أمين عام مساعد المركز والدكتور أحمد بيومى نائب رئيس المركز وعضو مجلس الشعب سابقا والسيد اللواء دكتور يوسف وصال سكرتير عام محافظة الجيزة سابقا وأستاذ بأكاديمية الشرطة والأستاذ مصطفى جميل المديراﻹدارى للمركز والمستشار ياسر فرحات رئيس لجنة العلاقات العامة والمستشار الدكتور سامي غنيم رئيس المركز القومى لمكافحة الفساد الشرفي والدكتورة مى البطران رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب والأستاذ محمد لبنة رئيس لجنة التضامن بالمركز القومي لمكافحة الفساد ومهندسة شيماء علبية رئيس لجنة المشروعات بالمركز والاعلامية الدكتورة أسماء مصطفى المستشار الإعلامي لمركز .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب