مؤتمر صحفي لإعلان البروتوكول المشترك بين مركز مكافحة الفساد و وكالة شاهد السادسة مساءً

اعلنت وكالة شاهد فى بيان رسمي لها بالتعاون مع المركز القومى لمكافحة الفساد ، حيث يتم اليوم الإثنين السادسة مساءً توقيع بروتوكول التعاون المشترك فى إطار تنفيذ الحمله الوطنية لمكافحة الفساد بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة وتحت رعاية السيد اللواء كمال الدالى محافظ الجيزة ، وبحضور كل من اللواء أركان حرب أبو بكر عابد رئيس المركز القومى لمكافحة الفساد والمستشار محمد إبراهيم الأمين العام المركز والأستاذ خالد عبدالحكيم أمين عام مساعد المركز والدكتور أحمد بيومى نائب رئيس المركز وعضو مجلس الشعب سابقا والسيد اللواء دكتور يوسف وصال سكرتير عام محافظة الجيزة سابقا وأستاذ بأكاديمية الشرطة والأستاذ مصطفى جميل المديراﻹدارى للمركز والمستشار ياسر فرحات رئيس لجنة العلاقات العامة والمستشار الدكتور سامي غنيم رئيس المركز القومى لمكافحة الفساد الشرفي والدكتورة مى البطران رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب والأستاذ محمد لبنة رئيس لجنة التضامن بالمركز القومي لمكافحة الفساد ومهندسة شيماء علبية رئيس لجنة المشروعات بالمركز والاعلامية الدكتورة أسماء مصطفى المستشار الإعلامي لمركز .

شبكةعيونالإخبارية

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