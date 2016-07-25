محمد رمضان يرد عما أثير حول انتقاد أحمد حلمي له

مراسل «ONA»:

رد النجم محمد رمضان، علي توضيح النجم أحمد حلمي بعد طرحه صوره له داخل سيارة ميني علي حسابه الشخصي علي”فيس بوك”، وهو ما إعتبره البعض أنها إنتقادًا له بعد شراء محمد رمضان لسيارتين تصل قيمتهما الي 8 ملايين جنيه ، وطرح صورته معهما علي حسابه الشخصي .

وكتب رمضان، علي حسابه الشخصي علي “فيس بوك” قائلًا: شكرًا للتوضيح وتمنياتي لك بالنجاح الفني والعائلي زميلي العزيز أحمد حلمي” .

وكان أحمد حلمي، قد رد علي حسابه الشخصي عما أثير حول ذلك الأمر قائلا ” اعزائي الكرام ..توضيح بسيط وسريع بخصوص ما حدث بعد نشر الصوره بتاعتي وانا راكب العربيه الميني القديمه اللي كانت معايا في فيلم ظرف طارق .. و اللي الناس فهمت انها بغرض اني بوجهه رساله لزميلي الفنان “محمد رمضان” وهذا ما احزني كثيرا “.

وتابع : “يا جماعه انا لو عايز اوجهه رساله لاي حد اعرفه كويس او حتي معرفوش مش هاعمل كده علي مواقع التواصل الاجتماعي .. لاني عمري ما عملت كده ابدا لاني ببساطه ممكن ابعتله رساله علي موبيله او هاكلمه في التليفون ” .

وأضاف قائلا : “أما الكلام اللي كان مكتوب تحت الصوره اللي كتير من الناس معرفش ازااااااااي بجد فسروه بالطريقه دي مع انه فعلا مايخصش حد خالص غير واحد صاحبي هو الوحيد اللي هايفهمه لاني قايله بسبب موقف طريف حصل معانا و ليه علاقه بالعربيه الميني .. علشان كده نهيت الكلام المكتوب بـ ” ده كلام في سرك .. ششش” ..زميلي العزيز ” محمد رمضان “.. ربنا معاك و يوفقك دايما و تحقق كل اللي نفسك فيه في حياتك الفنيه”.