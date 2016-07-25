محافظ أسيوط يشهد انطلاق «دورة الثقافة الإسلامية» التي تنظمها مكتبة الإسكندرية

مراسل «ONA»:

شهد المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، أمس الأحد، إنطلاق فعاليات”دورة الثقافة الإسلامية”، التي تنظمها مكتبة الأسكندرية بالتعاون مع قصر ثقافة أسيوط ، فى الفترة من 24 يوليو وحتى 7 أغسطس 2016 تحت رعاية الكاتب حلمى النمنم وزير الثقافة والدكتور إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية، وتستهدف الدورة الشباب من عمر 16 وحتى 35 عامًا.

حضر الإفتتاح الدكتور محمد مهنى،مستشار شيخ الأزهر والدكتور خالد عزب رئيس قطاع المشروعات والخدمات المركزية بمكتبة الإسكندرية والدكتورة فوزية أبو النجا رئيس أقليم وسط الصعيد الثقافي وعبد العال زهران مدير فرع ثقافة أسيوط والمشرف على الدورة وضياء المكاوي مدير قصر ثقافة أسيوط ومنسق الدورة.

وقال محافظ أسيوط، في تصريح صحفي، إن الدورة تهدف إلى نقل الخبرات العلمية من المفكرين والمثقفين إلى الأجيال الجديدة من الشباب لملء الفراغ الفكرى بشكل علمى يتيح إعادة بناء الأجيال بصورة فكرية صائبة والمساهمة فى النقاش حول التساؤلات المتعلقة بالإسلام كدين ومنهج وثقافة وذلك عبر النقاش المعمق والعصف الذهنى حول عدة موضوعات يحاضر فيها نخبة من الأساتذة والمتخصصين.

من جانبه أوضح الدكتور محمد مهنى، أن الأزهر لم يتخذ هذه المكانة والمرجعية العالمية ولم يصبح ضمير الأمة على مدار ألف عام من فراغ ولكن لتميز المنهج الأزهري بالوسطية وتدرج العلوم الأزهرية واتساع مفهوم العلم في المنهج الأزهري الذي يعكس حقيقة التراث الحضاري لهذه الأمة لافتاً إلى أن شيخ الأزهر رفع شعار التلاحم والتواصل مع الشباب وجموع المصريين ككل على المستوى العلمي والثقافي والدعوي والتنوير والآداب.

وأضاف الدكتور خالد عزب، أن هذه الدورة هي دعوة للتفكير والقراءة والنقد والابداع والتواصل ودون هذه الأشياء لن يكون هناك أي أثر لها لافتاً أن الدورة يشارك فيها 60 متدربا تتراوح أعمارهم ما بين 16 إلى 35 سنة وسيحصل المتدرب على شهادة حضور ومجموعة كتب هدية تعد بداية لقراءات جديدة فى الثقافة الإسلامية.

وأشارت الدكتورة فوزية أبو النجا رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، إلى أن هذه الدورة تأتى فى إطار برنامج مكافحة التطرف والإرهاب الذى تنفذه مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع العديد من المؤسسات على رأسها الأزهر الشريف والهيئة العامة لقصور الثقافة وتتضمن 22 محاضرة لكبار علماء الأزهر وأساتذة الجامعات في مختلف العلوم الإنسانية مقدمة الشكر لمحافظ أسيوط على دعمه المستمر للثقافة في كافة النواحي.

وأضاف عبد العال زهران، أن الدورة الثقافية تختتم فعالياتها يوم الأحد السابع من أغسطس 2016 بتسليم شهادات التقدير للمشاركين يعقبه عرض فني لفرقة الموسيقى العربية بقصر ثقافة أسيوط .

كما افتتح المحافظ على هامش دورة الثقافة الاسلامية، معرضاً للخط العربي لمدرسة الخط العربي بموشا ، وتفقد أيضاً دورة التكنولوجيا للكفيف العربي التي ينظمها المركز التعليمي للمنطقة الجنوبية العسكرية بالتعاون مع قصر ثقافة أسيوط في الفترة من 16 وحتى 27 يوليو الجاري لعدد 100 شاب كفيف من جميع أنحاء الجمهورية من أسوان وحتى الاسكندرية ويحضر فيها 23 متدرب من المحافظات المختلفة وباقي العدد يتلقى الدورة التدريبية عن طريق الفيديو كونفرانس وستصلهم الشهادات عقب انتهاء الدورة .